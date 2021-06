Découvrez vite le casting de la nouvelle série American Horror Stories. American Horror Stories est une toute nouvelle série créée par Ryan Murphy, le producteur d’American Horror Story.

Découvrez la casting de la série American Horror Stories

L’histoire de la série

Cette série inédite est un spin-off de la série originelle dont les neuves premières saisons sont disponibles sur Netflix. La saison 10 d’American Horror Story sera d’ailleurs bientôt disponible sur Netflix.

Pour cette nouvelle production Ryan Murphy est resté dans son univers de prédilection, l’horreur et le fantastique.

Si vous êtes déjà fan de la première série dont s’inspire celle-ci, vous devriez beaucoup aimer American Horror Stories. Vous devez certainement impatient de savoir ce que vous réserve cette série. Alors rendez-vous ci-dessous pour en apprendre davantage sur ce show.

Ce que l’on sait déjà sur American Horror Stories

Jusqu’à présent le producteur de la série était restés plutôt discret sur cette nouvelle production, que ce soit sur l’intrigue ou le casting.

Pourtant, il y a très peu de temps, Ryan Murphy a posté une photo du casting sur son compte Instagram.

Ce cliché a séduit les fans qui ont pu reconnaître quatre comédiens célèbres pour avoir déjà joué dans des productions du réalisateur.

Au casting de cette série, vous pourrez donc retrouver l’acteur Kevin McHale qui a joué dans la série Glee et la série espagnole Elite, dont la saison 4 arrive bientôt sur Netflix.

Vous retrouverez également le comédien Dyllon Burnside et l’acteur Charles Melton que vous avez pu voir dans la série Riverdale et dans American Horror Story. Enfin, vous y verrez le comédien Nico Greetham qui a joué dans Into the Dark.

En ce qui concerne l’intrigue du show, tous les épisodes seront bien différents les uns des autres. Ainsi, chaque épisode suivra un synopsis différent. Les épisodes devraient s’inspirer des mythes et des anciennes légendes des États-Unis. Pour le moment, rien d’autre n’a encore été révélé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée quant au lancement de cette nouvelle série en France.

Comme le casting vient tout juste d’être dévoilé, nous pouvons supposer que le tournage a déjà bel et bien commencé.

Il vous faudra certainement patienter plusieurs mois avant de pouvoir découvrir ce tout nouveau show signé Ryan Murphy. En effet, si le show sortira en Juillet aux Etats-Unis, aucune date n’est pour l’instant prévue en France.

Nous pouvons tout de même imaginer que cette série sortira dans le courant de l’année 2022.