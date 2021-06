Awake est un thriller post-apocalyptique américain produit par la chaîne Netflix. Ce long métrage raconte l’histoire de Jill, une ex-militaire qui va devoir protéger ses enfants dans un monde plongé dans le chaos suite à un étrange phénomène qui empêche les humains de dormir…

L’histoire de la série

Suite à un incident planétaire inexplicable, la Terre est plongée dans le chaos. L’électricité ne fonctionne plus et les êtres humains se retrouvent soudainement dans l’incapacité de trouver le sommeil.

Désorientation, hallucinations, folie, violence… Les effets secondaires liés à ces insomnies prolongées amènent peu à peu les gens à s’entretuer ou à se suicider.

Dans ce monde chaotique, Jill Adams, une ancienne soldate, veut simplement garder ses enfants en vie. Quand elle apprend que sa fille Mathilda est la seule à pouvoir dormir, elle comprend alors que de nombreuses personnes voudront s’emparer de l’enfant pour tenter de mettre au point un remède.

Jill doit-elle « sacrifier » sa fille pour le bien de la civilisation humaine ou doit-elle continuer à la cacher et à la protéger, quitte à ce que de nombreuses personnes meurent ? C’est le dilemme auquel la jeune mère doit faire face…

Awake sera disponible sur la plateforme en ligne de Netflix le 9 juin 2021. Le film réalisé et coscénarisé par Mark Raso dure 1h37.

Son tournage a débuté en août 2019 mais la sortie du long métrage a été retardée en raison de la crise sanitaire.

Casting de la série

Côté casting, les spectateurs pourront découvrir l’actrice Gina Rodriguez (« Jane the Virgin ») dans le rôle de Jill Adams, mais aussi : Ariana Greenblatt, Lucius Hoyos, Jennifer Jason Leigh, Elias Edraki, Barry Pepper, Finn Jones et Shamier Anderson

Bande-annonce de la série

Netflix vient de révéler la bande-annonce du film Awake. On y voit d’abord des satellites se crasher sur Terre, des voitures tomber soudainement en panne et des insomniaques errer dans les rues.

La vidéo enchaîne ensuite les visions post-apocalyptiques (prisonniers dans les rues, gens nus sur une route de campagne, pendus…) et on comprend que Jill et ses enfants vont devoir affronter les pires dangers pour rester en vie.