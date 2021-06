Découvrez vite tout ce que l’on sait déjà sur la série Shadow and bone saison 2.

Shadow and bone est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur cette dernière vous pouvez d’ores et déjà visionner la première saison du show.

Shadow and bone saison 2 : La série bientôt de retour sur Netflix

L’histoire de la série

Dans cette série, à l’univers fantastique, vous suivez les aventures d’Alina, une jeune femme aux pouvoirs exceptionnels. Ainsi, si au début de la série, Alina semble être une simple cartographe, elle se révèle être bien plus que cela. En effet, c’est une porteuse de lumière à la destinée hors du commun.

Si vous avez déjà regarder la première saison du show, vous devez certainement être impatient d’en savoir plus sur la suite de la série. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Shadow and bone saison 2.

Ce que l’on sait sur la 2ème saison de Shadow and bone

La saison 2 de Shadow and bone devrait être riche en action et en rebondissements. En effet, à la fin de la saison 1 Mal et Alina se retrouvent seuls et vont devoir affronter le Darkling. Si ce dernier a été blessé, il est toujours bien vivant. Il est prêt à tout pour s’accaparer du pouvoir d’Alina et étendre encore davantage le Fold.

Les deux jeunes gens vont donc devoir tout faire pour lui échapper. Ils pourront bien entendu compter sur leurs alliés Kaz, Inej et Jasper.

Dans cette deuxième saison de Shadow and bone, la relation entre Mal et Alina devrait devenir plus intense. Il serait d’ailleurs fort probable que les deux amis d’enfance nouent une relation amoureuse. Les épreuves qu’ils ont traversé durant toute la première saison les ont beaucoup rapprochés.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste d’annoncer que la série serait bien reconduite pour une seconde saison.

Si la plateforme n’a encore pas communiqué de date de sortie officielle, elle a tout de même dévoilé quelques indices.

Ainsi, c’est au travers d’un post sur son compte Twitter que Netflix a annoncé que Shadow and bone serait de retour prochainement pour une saison 2.

Il faudra certainement patienter encore un petit peu avant de retrouver Alina et Mal pour de nouvelles aventures.

Ce qui est certain c’est que vous pourrez bientôt visionner de nouveaux épisodes de votre série préférée.

En attendant, ne manquez surtout pas la saison 4 d’Elite en juin ainsi que la saison 5 partie 1 de la Casa de Papel en septembre.