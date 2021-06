Découvrez vite les toutes nouvelles images inédites de la série Outer banks saison 2.

Outer banks est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

Dans cette série, vous suivez les aventures de Jonh B, Pope, JJ et Kiara, quatre amis très soudés. Ces derniers vont alors se lancer à la recherche d’un trésor après avoir découvert une mystérieuse épave engloutie. Ils seront aidés par des indices laissés par le père de John B juste avant qu’il ne disparaisse dans d’étranges conditions.

Si vous avez déjà terminé la saison 1 de la série, vous devez certainement être impatient de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Outer banks saison 2.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler des images inédites d’Outer banks saison 2 sur son compte Twitter.

Ces quelques images nous permettent d’en apprendre un peu plus sur ce qui attend John B et sa bande dans les prochains épisodes.

Sur ces images, toute la petite bande est réunie et prête à se lancer dans de nouvelles aventures.

John B et Sarah semblent également très proches. Cette deuxième saison devrait se concentrer davantage sur leur relation amoureuse qui devrait s’intensifier.

Nous devrions aussi en apprendre plus sur la relation entre Pope et Kiara. En effet, les deux jeunes gens semblaient plutôt proches à la fin de la saison 1.

En revanche, JJ semble en mauvaise posture sur ces images. Celui-ci y apparaît menacé par une policière.

Enfin, cette seconde saison de la série devrait nous apprendre ce qui est réellement arrivé au père de John B.

You didn’t think we were done with the #OBX2 goodies, did ya?

Here are four new photos from #OuterBanks Season 2! pic.twitter.com/AzOFOugn2g

