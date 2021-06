Découvrez vite le tout premier trailer de la série The Witcher saison 2. The Witcher est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà regarder la première saison de la série.

Découvrez le trailer Netflix de The Witcher saison 2

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures du sorceleur Géralt de Rives. Celui-ci dispose de puissants pouvoirs lui permettant de venir à bout des créatures maléfiques qui hantent le monde.

Il va alors faire la connaissance de Yennefer, une sorcière aux grands pouvoirs et de Ciri, une jeune fille dont il va devoir prendre soin.

Si vous avez déjà terminé la première saison du show, vous devez certainement vous demandez ce qui vous attend pour la suite. Alors, rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur The Witcher saison 2.

Le premier trailer de The Witcher saison 2 dévoilé

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le premier trailer de The Witcher saison 2.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Ce dernier nous en apprend davantage sur la suite de la série qui s’annonce riche en rebondissements.

Ces premières images sont plutôt centrées sur le personnage de Ciri. La jeune femme semble à la recherche de réponses quant à ses nouveaux pouvoirs apparus dans la première saison.

Elle semble également apprendre à se battre auprès de Géralt. Celui-ci pourrait alors être son mentor et la former au métier de sorceleur. Nous n’en savons pas encore plus pour le moment.

Cette seconde saison de la série devrait aussi voir l’arrivée d’un nouveau personnage, un autre sorceleur.

Enfin, nous devrions savoir ce qui est arrivé à Yennefer après la bataille qui a marqué la fin de la saison 1. Géralt et Ciri partiront certainement à sa recherche dans les prochains épisodes de la série.

En ce qui concerne la date de sortie de The Witcher saison 2, la plateforme Netflix n’a pas encore communiqué de date officielle.

Il vous faudra certainement patienter encore un petit peu avant de retrouver votre sorceleur préféré pour de nouvelles aventures.

Il semblerait tout de même que la deuxième saison de la série sorte entre octobre 2021 et décembre 2021. Il est donc fort probable que vous puissiez regarder les nouveaux épisodes de The Witcher avant la fin de l’année 2021.

Pour patienter, cet été ne manquez surtout pas la seconde saison d’Outer banks qui arrive sur Netflix en juillet, tout comme la troisième saison de la série Virgin River.