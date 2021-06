Découvrez vite la nouvelle actrice qui rejoint le casting de la série Stranger Things saison 4. Stranger Things est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà regarder les trois premières saisons de la série.

Une nouvelle actrice arrive dans la série Stranger Things saison 4

L’histoire de la série

Dans cette série, vous les aventures d’une bande de quatre amis, Will, Mike, Lucas et Dustin.

Cependant, le quotidien de la petite bande va rapidement être bouleversé par la disparition de Will dans de mystérieuses circonstances.

Sa disparition va coïncider avec l’arrivée d’une jeune fille aux pouvoirs mystérieux, Onze.

Si vous avez déjà terminé de regarder les trois premières saisons du show, vous devez certainement être impatient d’en savoir plus sur Stranger Things saison 4. Alors, rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la suite de la série.

Une nouvelle actrice au casting de Stranger Things saison 4

La plateforme de streaming Netflix vient d’annoncer qu’une nouvelle actrice serait présente dans la quatrième saison de la série.

Il s’agit de la comédienne Amybeth Mc Nulty. Cette dernière est plus particulièrement connue pour son rôle dans une autre série Netflix, Anne with an E.

Dans la nouvelle saison de Stranger Things, elle jouera le rôle de Vickie. Ce nouveau personnage aura apparemment une place majeure dans l’intrigue de cette saison 4.

En ce qui concerne le casting, cette saison devrait également accueillir l’acteur Robert Englund devrait incarner un tueur interné au sein d’un asile psychiatrique.

Vous retrouverez bien entendu Mike, Dustin, Onze, Will et Lucas.

A propos de l’intrigue, Stranger Things saison 4 devrait nous permettre d’en apprendre davantage sur le passé des enfants cobayes. Cette dernière devrait compter de nombreux flashbacks dans lesquels apparaîtra le docteur Martin Brenner.

4 sƃuıɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs ɹns suoıʇɐɯɹoɟuı sǝp – La production de Stranger Things 4 est toujours en cours.

– Amybeth McNulty (Anne With An E) incarnera le personnage de Vickie qui aura un rôle important dans cette saison. 🙃 pic.twitter.com/TmyVrszc3m — Netflix France (@NetflixFR) June 10, 2021

La plateforme de streaming Netflix n’a pas encore communiqué de date de sortie concernant le lancement de cette saison 4.

Nous savons tout de même que le tournage de la quatrième saison de Stranger Thins n’est pas terminé et qu’il est toujours en cours. Le tournage a, en effet, pris du retard à cause de la crise sanitaire et des mesures de protection.

Vous devrez donc patienter encore un petit peu avant de pouvoir retrouver votre série fantastique préférée.

Il semblerait que Stranger Things soit de retour d’ici le début de l’année 2022 sur Netflix. La plateforme a d’ailleurs confirmé qu’une saison 5 est déjà prévue pour la série.

En attendant, vous pouvez toujours regarder le trailer de cette prochaine saison.