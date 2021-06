Découvrez vite le trailer inédit de la série Virgin River saison 3. Virgin River est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder les deux premières saisons de la série.

Le trailer de Virgin River saison 3 dévoilé

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de Mel, une jeune infirmière. Après le décès de son mari, la jeune femme a décidé de tout quitter pour s’installer dans la petite ville de Virgin River et recommencer à zéro.

Mel va rapidement se faire de nouveaux amis, dont Jack le propriétaire du bar de la ville. Les deux jeunes gens vont alors finir par se rapprocher de plus en plus.

Si vous avez déjà terminé les deux premières saisons du show, vous devez certainement être impatient d’en apprendre plus sur la suite de la série. Alors, rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Virgin River saison 3.

Le trailer de la 3ème saison disponible

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le trailer de Virgin River saison 3. Ces premières images nous permettent d’en apprendre plus sur la troisième saison de la série.

Ainsi, il semblerait que la relation entre Jack et Mel ait beaucoup évolué. Les deux jeunes gens semblent être devenu un véritable couple et filer le parfait amour. Cela nous permet également de savoir que Jack a bel et bien survécu à sa blessure par balle survenue lors du dernier épisode de la saison 2.

Ce trailer nous apprend aussi que Charmene semble enfin avoir oublié Jack et retrouvé l’amour.

Si tout semble aller pour le mieux entre Jack et Mel, le désir d’enfant de la jeune femme pourrait bien venir perturber leur relation. En effet, Jack semble réticent à l’idée de fonder une famille avec Mel.

La plateforme de streaming Netflix a déjà annoncé la date de sortie officielle de cette troisième saison de Virgin River.

Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir puisque vous n’avez plus beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir retrouver Mel et Jack.

Vous pourrez visionner les nouveaux épisodes de Virgin River avant la fin de l’été. En effet, la saison 3 de Virgin River sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 9 juillet prochain.

