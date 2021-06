Découvrez vite la date de sortie de la série Mes premières fois saison 2. Mes premières fois est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de Devi, une lycéenne d’origine indienne. Après avoir perdu son père, la jeune femme va devoir reprendre une vie normale.

Entourée de ses deux meilleures amies, elle va alors connaître ses premiers émois amoureux. Elle va craquer sur le beau gosse du lycée, Paxton. Elle fera tout pour essayer de le séduire. Devi devra également se confronter à sa culture indienne et à sa mère. Cette dernière ne sera pas toujours d’accord avec les choix de sa fille.

Si vous avez déjà terminé de regarder la première saison de la série, vous devez certainement être impatient de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Mes premières fois saison 2.

Ce que l’on sait déjà sur Mes premières fois saison 2

Dans cette seconde saison de Mes premières fois, vous retrouverez tous vos personnages préférés. Ainsi, Devi sera de retour, entourée de ses deux amies, Fabiola et Eleanor.

La cousine de Devi, Kamala, et sa mère Nalini seront également présentes. Enfin, Paxton et Ben seront eux aussi au casting de cette deuxième saison.

En ce qui concerne l’intrigue de Mes premières fois saison 2, Devi sera face à un choix cornélien.

En effet, la jeune femme s’était beaucoup rapprochée de Ben dans le dernier épisode de la saison 1, mais aussi du beau Paxton. Cette dernière devra donc faire un choix entre les deux jeunes hommes.

Elle devra cependant faire attention à ne pas leur faire de mal, sans quoi elle pourrait bien se retrouver toute seule.

Devi devrait également construire une relation plus apaisée avec sa mère dans cette nouvelle saison.

La série sera de retour d’ici seulement quelques semaines. Vous pourrez retrouver Mes premières fois sur Netflix dès le 15 juillet 2021.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste d’annoncer la date de sortie de la deuxième saison de Mes premières fois. Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir puisque vous n’aurez pas longtemps à attendre avant de retrouver Devi et ses amis.

Never Have I Ever Season 2 premieres July 15! https://t.co/pFKZuZkNWY — Netflix Queue (@netflixqueue) June 10, 2021

