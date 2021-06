Découvrez vite toutes les prochaines séries Netflix qui vont arriver sur la plateforme. Netflix vient d’annoncer toutes les séries qui seront bientôt de retour sur vos écrans.

Netflix dévoile les 9 prochaines série qui vont sortir

Si la plateforme n’a pas encore annoncé de date officielle, il semblerait que vous n’ayez plus longtemps à attendre avant de retrouver vos séries préférées.

Alors rendez-vous ci-dessous pour découvrir toutes les prochaines séries Netflix.

J-tranquille ça arrive dès que c’est prêt. pic.twitter.com/UTLBDVEzBC — Netflix France (@NetflixFR) June 12, 2021

Stranger Things saison 4

Stranger Things sera bientôt de retour pour une quatrième saison. Il ne vous reste plus longtemps à patienter avant de pouvoir retrouver Mike, Onze, Dustin, Lucas et Will. Cette saison verra également l’apparition d’une nouvelle actrice au casting de Stanger Things saison 4.

Sex Education saison 3

La 3ème saison de Sex Education s’annonce riche en rebondissements pour Ottis et Maeve. Il semblerait que cette troisième saison fasse un saut dans le temps et nous montre ce qui attend le groupe de lycéens dans le futur.

Lucifer saison finale

L’ultime saison de Lucifer sera bientôt disponible sur Netflix. Dans cette dernière saison, vous apprendrez ce qu’il adviendra du couple formé par Lucifer et Chloe. Mais aussi de l’avenir de Lucifer sur Terre.

You saison 3

Joe sera bientôt de retour dans une troisième saison de You. Dans cette saison 3, le jeune homme devrait trouver une nouvelle proie. S’il a tout pour être heureux avec Love, il semblerait qu’il fasse une obsession sur sa nouvelle voisine.

Ginny & Georgia saison 2

Le duo mère et fille sera bientôt de retour dans une saison 2. Dans cette seconde saison, Georgia devra tout faire pour renouer avec Ginny. Cette dernière a en effet préféré partir avec son petit frère à la fin de la saison 1.

Umbrella Academy saison 3

Umbrella Academy fait également partie des prochaines séries Netflix à arriver sur la plateforme. Il ne vous reste plus longtemps à patienter avant de retrouver vos héros préférés.

Alice in Borderland, l’une des prochaines séries Netflix

La série apocalyptique devrait bientôt être de retour sur Netflix pour une saison 2. Celle-ci devrait nous apporter des réponses sur le mystérieux jeu dans lequel sont coincés les personnages.

The Crown

La série The Crown sera bientôt de retour sur Netflix pour une saison 5 et une saison 6. Ces dernières vont nous permettre d’en apprendre plus sur la vie de la Reine mais aussi sur celle de sa belle-fille, Diana.

La Chronique des Bridgerton

Avec cette annonce, Netflix en profite pour annoncer que La Chronique des Bridgerton sera renouvelée pour une saison 2 ainsi que pour une saison 3 et 4. De quoi connaître le futur amoureux d’Anthony mais aussi de Colin et de Benedict.