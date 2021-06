Découvrez vite le titre des prochains épisodes de la série Umbrella academy saison 3. Umbrella academy est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà regarder les deux premières saisons de la série.

Dans cette série, vous suivez les aventures de six frères et sœurs aux pouvoirs exceptionnels. Ces derniers sont tous nés le même jour, d’une mère différente, partout dans le monde.

Ils ont alors été adoptés par un milliardaire qui les a éduqués et formés au sein de l’Umbrella academy.

Si vous avez déjà terminé les deux premières saisons de la série, vous devez certainement être impatient de connaître la suite du show. Alors, rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Umbrella academy saison 3.

Jusqu’à présent, la plateforme de streaming Netflix était restée plutôt discrète sur l’intrigue de la troisième saison d’Umbrella academy.

Cependant, à l’occasion de la Geeked Week, un évènement organisé par la plateforme, cette dernière a dévoilé le titre des prochains épisodes d’Umbrella academy.

Ces nouvelles informations nous permettent d’en savoir un peu plus sur la suite du show. La saison 3 de la série sera donc composée de huit épisodes.

Le premier épisode s’intitulera Rencontre avec la famille, le second épisode La plus grosse pelote de ficelle du monde.

Le troisième épisode se nommera Une poche pleine de foudre, le quatrième épisode la foudre en boule et le cinquième épisode La coupure la plus douce.

Enfin, le sixième épisode s’intitulera Soucis, le septième Au revoir et le huitième Un mariage à la fin du monde.

Ces titres annoncent une saison pleine de rebondissements, d’effets spéciaux mais aussi d’amour. Il semblerait qu’un mariage soit prévu pour le dernier épisode de la série.

Reste encore à savoir lequel de nos héros pourrait bien se marier.

wrong answers only – @UmbrellaAcad season 3 episode titles edition. ☂️ let’s start with episode one pic.twitter.com/BhcPyvTQx1

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021