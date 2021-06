Découvrez vite la bande-annonce officielle de la série Atypical saison 4. Atypical est une série diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière vous pouvez d’ores et déjà regarder les trois premières saisons de la série.

La bande-annonce d’Atypical saison 4 enfin disponible

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez la vie quotidienne de Sam, un jeune adolescent autiste ainsi que celle de sa famille.

Le jeune homme, comme tous les garçons de son âge va découvrir le lycée et les relations amoureuses. Même s’il est différent des autres élèves il va devoir essayer de s’intégrer et trouver sa place parmi eux. Pour cela, il pourra compter sur l’aide de sa sœur Casey et de son meilleur ami Zahid.

Si vous avez déjà visionné les trois premières saisons de la série, vous devez certainement être impatient d’en savoir plus sur la suite du show.

Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Atypical saison 4.

Découvrez la bande annonce de la 4ème saison

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de la quatrième saison d’Atypical. Celle-ci nous permet d’en apprendre un peu plus sur les prochains épisodes de la série.

Ainsi, dans ces premières images Sam semble prendre son envol et son autonomie. Il va en effet quitter la maison familiale pour s’installer en colocation avec son ami Zahid. Si le jeune homme semble heureux de cette nouvelle aventure, sa mère apparaît, elle, très angoissée.

D’ailleurs, certains plans de la bande-annonce montrent que tout ne sera pas facile pour Sam dans cette saison 4.

Il va devoir apprendre à vivre sans sa famille mais aussi réfléchir à ce qu’il souhaite faire une fois qu’il aura son diplôme. On apprend même qu’il est menacé de sanction disciplinaire par son université.

En ce qui concerne Casey, sa sœur, celle-ci aura des problèmes plus personnels à régler. Elle devra faire accepter son histoire d’amour avec une autre fille à ses parents.

Netflix a déjà révélé la date de sortie de cette quatrième saison d’Atypical. Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste plus que quelques semaines à attendre avant de retrouver Sam et toute sa famille.

En effet, les épisodes inédits d’Atypical saison 4 seront disponibles sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 9 juillet prochain.

