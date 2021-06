Découvrez vite la bande-annonce officielle de la série Netflix Sex Life. Sex Life est une série télé inédite signée Netflix.

Cette série s’inscrit comme l’un des programmes torrides de cet été. Le programme est adapté du roman à succès, 4 hommes en 44 chapitres, de BB Easton.

Bande annonce de la série Netflix Sex Life

L’histoire de la série

Dans ce show, vous pourrez suivre la vie quotidienne de Billie, une mère au foyer qui s’occupe de ses deux enfants et de son mari. Si la jeune femme file des jours tranquilles, tout va basculer lorsque l’un de ses ex va faire irruption dans sa vie.

Si vous avez aimé 50 nuances de Grey ou 365 DNI, cette série sulfureuse devrait beaucoup vous plaire. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la série Netflix Sex Life.

La bande-annonce de la série Netflix Sex Life dévoilée

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce officielle de la première saison de la série Sex Life.

Grâce à ces premières images nous pouvons en apprendre plus sur le show qui s’annonce hot.

Billie, le personnage principal de la série, apparaît comme une jeune femme au foyer rangée et comblée. Cependant, son quotidien, tout comme son mari, ne réussissent pas à la satisfaire entièrement.

Elle semble même s’ennuyer dans sa petite vie tranquille. Il lui arrive alors souvent de repenser à sa jeunesse délurée et à ses anciens amants. Si tout cela ne reste qu’un fantasme, les choses vont basculer lorsque l’un de ses ex va faire son retour dans la vie de Billie.

La jeune femme sera alors perdue et ne saura plus quoi faire. Va-t-elle couper tout contact avec son ex et rester sagement auprès de son mari ? Ou au contraire va-t-elle céder à la tentation ? Pour le savoir, il vous faudra regarder la saison 1 de Sex Life.

La plateforme Netflix a déjà dévoilé la date de diffusion de la première saison de Sex Life. Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir ce nouveau programme très hot.

En effet, la saison 1 de la série Sex Life sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 25 juin prochain. Vous pourrez regarder les nouveaux épisodes d’ici seulement deux petites semaines.

En juin, pour avoir encore plus chaud, ne manquez pas non plus la diffusion de la seconde saison du programme de télé-réalité Netflix Séduction haute tension.