Découvrez vite le casting du programme Séduction haute tension saison 2. Séduction haute tension est un programme de télé-réalité disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

Dans ce programme, vous suivez les aventures de dix célibataires. Ces derniers vont vivre une aventure hors du commun dans une villa de rêve, avec à la clé 100 000 $ de gains potentiels. Au programme, soleil, farniente et drague.

Cependant, ils ont une seule règle à ne surtout pas enfreindre. Ils ont l’interdiction formelle de se rapprocher physiquement, d’une quelconque manière que ce soit. Sans quoi, ils perdront de l’argent sur leur cagnotte.

Si vous avez déjà terminé la saison 1 du programme, vous devez avoir hâte de découvrir de nouveaux épisodes. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Séduction haute tension saison 2.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le casting de la deuxième saison de Séduction haute tension.

Dans ces nouveaux épisodes, vous ferez la connaissance de dix célibataires, tous plus séduisants les uns que les autres.

Côté garçons, vous rencontrerez Cam qui a 24 ans, un geek sexy passionné de jeux de rôles. Vous rencontrerez aussi Chase, le sportif, et Marvin, le mannequin français ainsi que Peter, célèbre sur Tik Tok.

En ce qui concerne les filles, vous ferez la connaissance de Carly, une mannequin canadienne et fan de danse. Vous rencontrerez également Emily, une mannequin prête à tout pour obtenir ce qu’elle veut. Ensuite, vous découvrirez Kayla une séduisante barmaid de 26 ans et Larissa une sulfureuse avocate de 28 ans. Enfin, vous rencontrerez Melinda, une jeune femme de 28 ans qui adore les compliments.

L’été s’annonce très chaud avec ces dix célibataires. Vont-ils réussir à résister à la tentation ? Vous le saurez seulement en regardant Séduction haute tension saison 2.

Meet Cam, he’s 24 and born and raised in South Wales. Cam is a self-confessed sexy nerd. He loves Lord of the Rings and can do a spot-on Gollum impression – he’s even engaged in some elf-based roleplay. pic.twitter.com/YuRiSyAcNn

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 15, 2021