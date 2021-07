Découvrez vite la somptueuse villa du programme Séduction haute tension saison 2. Séduction haute tension est un programme de télé-réalité disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Dans ce programme, vous suivez le quotidien de dix célibataires dans une villa de rêve. Ces derniers ont la possibilité de gagner jusqu’à 100 000 $ à la fin du jeu.

La villa de la série Séduction haute tension saison 2 dévoilée

L’histoire de la série

Cependant, ils ont une seule règle à ne pas enfreindre. Ils ont l’interdiction formelle de se rapprocher physiquement, d’une quelconque manière que ce soit. Sans quoi, ils perdront de l’argent sur leur cagnotte collective.

Si vous avez déjà terminé la première saison du show, vous devez être impatient de découvrir la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Séduction haute tension saison 2.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la superbe villa de la saison 2 du programme dans une vidéo Youtube.

C’est d’ailleurs la plus célèbre des agents immobiliers qui a été chargée de la visite. Ainsi, vous avez l’honneur de découvrir la somptueuse villa du programma avec Christine Quinn, la star de l’émission Selling Sunset.

Cette dernière sera bientôt de retour avec deux nouvelles expertes de l’immobilier au casting.

En ce qui concerne la villa, celle-ci se situe dans les Caraïbes, au bord de la mer. C’est le lieu idéal pour se détendre, bronzer et se rapprocher. La maison possède deux plages privées, six chambres et une magnifique suite romantique. Cette dernière est également entourée de plusieurs piscines. Dans cet univers de rêve, il n’est pas certain que les dix nouveaux célibataires de cette saison 2 réussissent à résister à la tentation. Pour le savoir il ne vous reste plus qu’à regarder la seconde saison du programme.

La deuxième saison du programme sera bientôt de retour sur tous vos écrans. La plateforme de streaming Netflix a en effet déjà dévoilé la date de sortie officielle de ces nouveaux épisodes. Réjouissez-vous, il ne vous reste que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir tous ces séduisants célibataires dans leurs luxueuse villa.

La seconde saison de Séduction haute tension sera disponible sur Netflix à partir du 23 juin prochain.

Pour patienter, vous pouvez d’ores et déjà découvrir le portrait des dix célibataires qui feront partie de l’aventure cette année.

Si vous aimez les programmes hot comme celui-là, ne manquez pas la sortie de la première saison de Sex life.