Découvrez vite la bande-annonce de la série Mes premières fois saison 2. Mes premières fois est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

La bande-annonce de Mes premières fois saison 2 dévoilée

Dans cette série, vous suivez le quotidien de Devi, une lycéenne d’origine indienne. Après avoir perdu son père, la jeune fille est de retour au lycée et va tenter de retrouver une vie normale. Entourée par ses deux meilleures amies, Fabiola et Eleanor, Devi va connaître ses premiers émois amoureux. La jeune fille va alors tomber sous le charme du beau Paxton, pourtant rien ne va se passer comme prévu.

Si vous avez déjà terminé la saison 1 de la série, vous devez avoir hâte de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Mes premières fois saison 2.

La bande annonce de la série Netflix

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de la seconde saison de la série. Cette dernière nous permet d’en apprendre davantage sur les prochains épisodes du show.

Dans la bande-annonce, Devi semble tiraillée entre deux garçons Paxton, le beau gosse du lycée, et Ben avec qui elle s’est beaucoup rapprochée à la fin de la première saison.

Devi va alors faire une liste avec Fabiola et Eleanor pour tenter de départager les deux jeunes hommes.

La jeune femme va finalement décider de garder les deux, sans leur dire. Et rien ne vas se passer comme elle l’avait espéré.

La bande-annonce nous montre également l’arrivée d’une nouvelle élève, Aneesa, elle aussi indienne. Devi ne semble pas beaucoup apprécier cette nouvelle rivale.

Pour savoir comment va se dérouler la vie amoureuse de Devi, il vous faudra regarder la deuxième saison de Mes premières fois sur Netflix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La plateforme de streaming Netflix a déjà annoncé la date de sortie de cette seconde saison. Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste que quelques semaines à attendre avant de pouvoir retrouver Devi, Paxton, Ben et tous les autres.

La deuxième saison de Mes premières fois sera disponible sur Netflix à partir du 15 juillet prochain. De quoi passer un super été.

En juillet, vous ne devrez pas non plus manquer la sortie sur la plateforme de streaming Netflix de la saison 2 de la série Outer banks et de la saison 4 de la série Atypical.