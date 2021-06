Découvrez vite le nouveau trailer de la série The Witcher saison 2. The Witcher est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez d’ores et déjà visionner la première saison du show.

Découvrez le trailer avec Geralt de Riv de la série The Witcher saison 2

Détail de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de Geralt de Riv, un grand sorceleur. Ce dernier possède de grands pouvoirs grâce auxquels il peut combattre toutes sortes de créatures maléfiques.

Celui-ci va rapidement se lier d’amitié avec Jasquier un jeune barde. Il va également se rapprocher de la puissante sorcière Yennefer.

Si vous avez aimé la première saison de la série, vous devez avoir hâte de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour en apprendre davantage sur The Witcher saison 2.

The Witcher saison 2 un nouveau trailer révélé

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler un nouveau trailer pour la seconde saison de The Witcher sur son compte Instagram. Ces images nous permettent d’en apprendre plus sur la suite de la série.

Alors que le premier trailer dévoilé était plutôt centré sur le personnage de Ciri, ces nouvelles sont, quant à elles, davantage focalisées sur le personnage de Geralt.

Dans cette bande-annonce, le sorceleur semble prêt à faire face à son destin. Il apparaît comme prêt à tout pour se sauver mais aussi protéger Ciri.

Dans cette seconde saison, Geralt devrait également partir à la recherche de Yennefer. En effet, à la fin de la première saison, la jeune femme avait disparu après la bataille.

Cette nouvelle saison devrait aussi se pencher sur la relation entre Geralt et Ciri qui vont devoir apprendre à se faire confiance.

Ce qui est certain c’est que cette seconde saison de The Witcher s’annonce riche en émotions et en rebondissements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix n’a pas encore communiqué de date de sortie officielle pour la deuxième saison de The Witcher.

Vous devrez donc vous montrer encore un petit peu patient avant de pouvoir retrouver Geralt, Yennefer et Ciri.

Maintenant que le tournage du show est terminé, nous pouvons estimer que la saison 2 de The Witcher sera disponible sur Netflix aux alentours du mois d’octobre 2021.

Il est donc certain que votre série préférée sera de retour avant la fin de l’année 2021.

Pour patienter, en juillet vous retrouverez la saison 2 de Mes premières fois et en septembre la saison 5 de la série la Casa de Papel.