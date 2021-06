Découvrez vite les nouveautés Netflix du mois de juillet 2021. Comme chaque mois, la plateforme de streaming Netflix sort des nouveaux programmes.

Alors rendez-vous ci-dessous pour savoir ce qui vous attend dans le programme Netflix de juillet.

Les 28 nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

L’intégrale Yu Yu Hakusho

Dès le 1er juillet, découvrez l’intégrale de l’anime Yu Yu Hakusho sur Netflix. Vous suivrez les aventures de Yusuke un adolescent qui va devenir détective dans le monde des esprits.

L’intégrale du Hobbit

Dès le 1er juillet, les trois volets du Hobbit débarquent sur la plateforme. Vous retrouverez votre univers fantastique préféré peuplé de hobbits, d’elfes et de nains.

L’intégrale de Twilight parmi les 28 nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

Le 1er juillet, toute la saga Twilight arrive sur Netflix. Vous suivrez les aventures de Bella, une jeune femme qui va tomber amoureuse d’Edward, un séduisant vampire.

Fences

Le film Fences sera disponible sur la plateforme le 1er juillet. Dans ce film, vous suivrez le quotidien d’un joueur de base-ball noir dans les années 1950 dont la carrière a pris fin à cause de sa couleur de peau.

Young Royals dans les nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

Cette nouvelle série Netflix sera disponible le 1er juillet. Vous ferez la connaissance d’un jeune prince rebelle qui n’a pas envie de suivre les codes de sa famille.

120 battements par minute

Dans ce film dramatique inspiré de faits réels, vous suivrez le quotidien de militants contre le sida dans les années 1990. Il sortira le 1er juillet sur la plateforme.

Youth

Ce film disponible le 1er juillet, suit les aventures de deux amis octogénaires en vacances dans les Alpes qui décident de faire le point sur leur vie passée.

La grande Bellezza

Dans ce film, vous ferez la rencontre de Jep un journaliste italien de 65 ans qui se replonge dans les passions de sa jeunesse. Il sera diffusé à partir du 1er juillet.

Mortel saison 2

La saison 2 de Mortel sera disponible à partir du 2 juillet. Dans cette saison, les trois amis vont de nouveau unir leurs pouvoirs pour sauver le frère de Sofiane.

Jumanji : bienvenue dans la jungle

L’adaptation du film culte Jumanji sera en ligne sur la plateforme le 2 juillet. De quoi replonger dans l’univers fantastique de ce film d’action à succès.

Fear street partie 1: 1994

Le 2 juillet vous pourrez découvrir la première partie de la trilogie Fear street. Une saga d’horreur qui vous fera frissonner d’effroi tout l’été.

Nos amis les chiens saison 2

Les amoureux des animaux peuvent se réjouir puisque dès le 7 juillet ils retrouveront le programme Nos amis les chiens pour une saison 2 inédite.

Pur-sang au programme Netflix de juillet

Le 7 juillet, le film Pur-sang sera disponible. Dans ce film, vous suivrez la relation entre deux amies d’enfance unies par la haine du beau-père de l’une d’entre elles.

Félinomania

Le 7 juillet, vous pourrez visionner le documentaire Félinomania. Vous découvrirez le quotidien de différents amoureux des félins.

Resident Evil

Le 8 juillet, vous découvrirez l’anime Resident Evil adpaté du jeu vidéo du même nom. Ce dernier vous plongera au cœur d’un univers post-apocalyptique terrifiant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Fear street partie 2 :1978

Le second volet de la triologie Fear street sera disponible le 9 juillet. Cette dernière nous emmène une quinzaine d’années dans le passé.

Ce film sera disponible le 9 juillet. Vous suivrez les aventures de deux justiciers chargés de mettre fin au trafic d’une substance qui donne des super-pouvoirs à ceux qui l’ingère.

Atypical saison 4

La dernière saison d’Atypical sera en ligne le 9 juillet. Dans cette saison, Sam devra apprendre à vivre seul. La bande-annonce d’Atypical saison 4 est disponible.

Virgin River saison 3 au programme Netflix de juillet

La troisième saison de Virgin River sera diffusée à partir du 9 juillet. Dans cette saison, la relation entre Jack et Mel devrait évoluer et devenir plus intense. La bande-annonce de Virgin River saison 3 est déjà en ligne.

Le parcours des tyrans

Ce documentaire sera disponible le 9 juillet. Vous y découvrirez le parcours de différents dictateurs qui ont marqué l’histoire.

Mes premières fois saison 2

Le 15 juillet retrouvez Devi pour la saison 2 de Mes premières fois. La jeune fille va devoir choisir entre Paxton et Ben. Pour patienter, regardez la bande-annonce.

Jean-Claude Van Damme comme nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

Douze films de Jean-Claude Damme seront en ligne sur Netflix le 15 juillet. L’action sera au rendez-vous cet été.

Fear street partie 3 :1666

Le 16 juillet, la dernière partie de la saga sera disponible et remontera aux origines de l’horreur.

Séduction haute tension Brésil le nouveau programme Netflix de juillet

Le programme de télé-réalité sulfureux pose ses valises au Brésil pour une saison inédite dès le 21 juillet.

Sky Rojo saison 2 dans les nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

Vous retrouverez Cora et ses amies le 23 juillet pour une nouvelle saison. Dans cette saison 2, les filles devront tout faire pour enfin s’en sortir.

How to sell drugs online

La série sera de retour pour une saison 3 le 27 juillet. Moritz qui semblait en difficultés à la fin de la saison 2 va devoir trouver comment reprendre le dessus.

Mamma Mia !

Le second volet du film à succès sera disponible le 28 juillet. Préparez-vous à chanter et à en prendre plein les yeux.

Outer banks saison 2 nouveautés Netflix du mois de juillet 2021

Outer banks saison 2 sera en ligne le 30 juillet. Dans cette saison John B et ses amis vont tout faire pour mettre la main sur le trésor laissé par le père du jeune homme.