Découvrez vite le tout nouveau trailer de la série Sky Rojo saison 2. Sky Rojo est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

Découvrez le nouveau trailer de la série Sky Rojo saison 2

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de trois amies Coral, Gina et Wendy. Les trois femmes travaillent comme travailleuses du sexe dans le club de Roméo.

Ces dernières, suite à un accident, vont alors décider de s’enfuir et tout faire pour s’éloigner de leur ancienne vie.

Si vous avez déjà visionné la première saison de la série, vous devez être impatient de connaître la suite. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Sky Rojo saison 2.

Le trailer de Sky Rojo saison 2 dévoilé

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler les premières images de la saison 2 de Sky Rojo. Ces premières images nous permettent d’en savoir plus sur ce qui attend les trois amies dans les prochains épisodes.

A la fin de la saison 1, Coral semblait en bien mauvaise posture face à Roméo. Dans ces nouvelles images, la jeune s’en est sortie et est réunie avec Gina et Wendy.

Les trois femmes prennent alors les armes et semblent prêtes à tout pour en finir avec leur ancienne vie. Cependant, Roméo ne compte leur faciliter la tâche. Il a envoyé Christian et Moise à leurs trousses.

Mais cette fois, les filles n’ont plus peur et feront tout ce qui est en leur possible pour s’en sortir et partir le plus loin possible de Roméo et de ses hommes. Elles ne vont pas hésiter à menacer et à se battre. L’action sera au rendez-vous dans cette seconde saison de Sky Rojo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’avenir de Coral, Gina et Wendy, vous devrez regarder la seconde saison de Sky Rojo.

The hunters are about to become the hunted. Sky Rojo Season 2 premieres July 23 pic.twitter.com/F7RFf1eclj — Netflix (@netflix) June 23, 2021

Netflix a déjà dévoilé la date de sortie de la deuxième saison de Sky Rojo. Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste plus beaucoup de temps à attendre avant de retrouver Coral et ses amies pour de nouvelles aventures.

Ainsi, les trois jeunes femmes seront de retour sur la plateforme pour de nouveaux épisodes dès le 23 juillet prochain. Il vous reste donc moins d’un mois à patienter.

En attendant, n’oubliez pas de consulter le programme des autres nouveautés Netflix qui arrivent sur la plateforme au mois de juillet.