Découvrez vite la photo hot du tournage de la série You saison 3 qui vient d’être dévoilée. You est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder les deux premières saisons du show.

Découvrez la photo du tournage de la série You saison 3

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez le quotidien de Joe Goldberg, un jeune homme pas comme les autres. Alors qu’il va faire la connaissance de Beck, une jolie étudiante, Joe va nourrir une obsession malsaine pour la jeune femme. Il va même aller jusqu’à la suivre, l’espionner et voler son téléphone portable.

Si vous avez déjà terminé les deux premières saisons du show, vous devez être impatient de savoir ce qui attend Joe dans la suite de la série. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur You saison 3.

Un cliché très hot du tournage de You saison 3 dévoilé

Une image du tournage de la troisième saison de You vient tout juste d’être dévoilée. Ce cliché plutôt torride nous permet de reconnaître le personnage de Joe et celui de Love plus proches que jamais.

Alors qu’à la fin de la saison 2, tout semblait aller pour le mieux entre les deux jeunes gens, cette première image ne fait que confirmer ce ressenti.

Cependant, dans cette saison 3, Joe pourrait bien nourrir une nouvelle obsession pour sa voisine. C’est en tout cas ce que laisse paraître la dernière scène de la saison 2.

Cette obsession ne sera certainement pas du goût de Love qui a déjà prouvé qu’elle était prête à tout pour garder Joe auprès d’elle. La jeune est en effet capable du pire par amour, même à aller jusqu’au meurtre.

Ce qui est certain c’est qu’une petite vie rangée ne devrait pas suffire à Joe bien longtemps.

Victoria Pedretti et Penn Badgley sur le tournage de la 3ème saison de #You.🎥 pic.twitter.com/XPiKEJT5aO — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) June 24, 2021

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix ne s’est pas encore exprimée sur la diffusion de You saison 3.

Vous devrez donc patienter encore un petit peu avant de pouvoir retrouver Joe et Love dans leur nouveau quotidien en banlieue.

Nous pouvons tout de même estimer que cette troisième saison devrait sortir, au maximum, à la fin de l’année 2021. Il est certain que vous n’aurez pas à attendre jusqu’à 2022 avant de regarder la troisième saison de You.

En attendant, pour vous occuper cet été, n’oubliez pas de regarder le programme Netflix du mois de juillet. Vous y trouverez la saison 4 d’Atypical dont la bande-annonce est disponible.