Découvrez vite les cinq premières minutes de la trilogie Netflix, Fear street 1994. Fear street 1994 est le tout premier volet de la trilogie Fear street produite par Netflix.

Cette saga s’inscrit dans le genre des films d’horreur et gravite dans un univers peuplé de sorcières et de tueur en série.

Les deux autres volets se nomment Fear street 1978 et Fear street 1666. Ils vont donc nous emmener dans le passé pour nous aider à comprendre les origines du mal.

Si vous aimez les slashers et les films d’horreur, vous devriez beaucoup apprécier cette nouvelle saga Netflix.

Rendez-vous ci-dessous pour en apprendre davantage sur le premier volet de la trilogie, Fear street 1994.

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler les cinq premières minutes de Fear street.

Ces premières images nous permettent d’en apprendre plus sur la suite de la saga.

Dès les premières secondes, une atmosphère angoissante se met en place. Une jeune fille travaille tard dans un centre commercial presque vide.

Cette dernière va alors être rejointe par l’un de ses amis, Ryan, à qui elle demande de la raccompagner chez elle. Celui-ci va alors la laisser fermer sa boutique seule pendant quelques minutes.

Durant ces courts instants, un étrange tueur masqué va tenter de s’en prendre elle. Si elle va réussir à s’échapper, il semble l’avoir rattrapée à la fin de l’extrait. D’après ces images, cela semble mal se finir pour cette jeune fille.

Mais alors, qui est ce mystérieux tueur ? Serait-ce son ami Ryan ? Pour le savoir vous devrez regarder la première partie de Fear street en entier sur Netflix.

« It began as a prank and ended in murder. »

The first 5 minutes of FEAR STREET Part 1: 1994 are here 🪓 pic.twitter.com/7E1skixSbE

— NetflixFilm (@NetflixFilm) June 30, 2021