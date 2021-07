Découvrez vite les titres des prochains épisodes de la série Outer Banks saison 2. Outer Banks est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà visionner la toute première saison de la série.

Le titre des épisodes d’Outer Banks saison 2 dévoilé

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez les aventures de John B, Sarah, Pope, Kiara et JJ. Ils vont alors se lancer à la recherche d’un trésor après avoir découvert une mystérieuse épave engloutie. Pour cela, ils trouveront des indices laissés par le père de John B juste avant qu’il ne disparaisse dans d’étranges conditions.

Si vous avez déjà terminé la première saison du show, vous devez avoir hâte d’en apprendre plus sur la suite de la série. Alors rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Outer Banks saison 2.

Le titre des épisodes

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le nom des épisodes de la saison 2 d’Outer Banks. Ces titres nous permettent d’en savoir un peu plus sur la suite de la série.

Cette seconde saison comptera dix épisodes. Le premier épisode s’intitule, The Gold, que l’on peut traduire par l’or, le second épisode, lui, s’intitule, The heist, qui veut dire, le casse. Ces épisodes font certainement référence au trésor que recherche John B et ses amis.

Le troisième épisode est nommé, Prayers, ce qui signifie prières, et le quatrième épisode est nommé, Homecoming, ce qui veut dire retour à la maison.

Le cinquième et le sixième épisode s’intitulent, The darkest hour, soit l’heure la plus sombre, et My druthers, faisant référence au bateau du groupe d’amis.

Le septième épisode se nomme, The Bonfire, soit le feu de camp, le huitième épisode, se nomme lui, The cross, soit la croix.

Enfin, les deux derniers épisodes s’intitulent, Trapped, qui veut dire Piégés, et The Coastal Venture, qui signifie l’aventure côtière.

Ces épisodes s’annoncent riches en surprises et en rebondissements.

Outer Banks returns in one month! Here are the Season 2 episode titles for you to (over)analyze until then

La plateforme Netflix a déjà dévoilé la date de sortie de la saison 2 d’Outer Banks.

La saison 2 sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Il ne vous reste plus que quelques semaines à patienter avant de retrouver John B et toute sa bande.

Le programme sera en ligne sur Netflix dès le 30 juillet prochain.

N’oubliez pas de consulter la liste des nouveautés Netflix pour le mois de juillet. Vous y trouverez, entre autres, la saison 4 de la série Atypical.