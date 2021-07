Découvrez vite Sexy Beasts le programme Netflix complètement loufoque qui arrive sur la plateforme.

Sexy Beasts est un programme de télé-réalité totalement innovant créé par la plateforme de streaming Netflix.

Ce nouveau show s’inscrit comme une émission de rencontre hors du commun. Netflix réussit toujours à produire des programmes originaux et jamais vus, comme Séduction haute tension saison 2 ou The circle. Si vous aimez ce genre d’émissions, Sexy Beasts devrait beaucoup vous plaire.

Alors pour en savoir plus sur Sexy Beasts le programme Netflix dingue, rendez-vous ci-dessous.

La bande-annonce de l’émission dévoilée

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de ce nouveau programme. Cela nous permet d’en savoir plus sur le concept de cette émission de dating.

Ainsi, au contraire des émissions de rencontre classiques, cette dernière s’inscrit dans un contexte et dans un cadre hors du commun.

En effet, Sexy Beasts a pour but de créer de réelles relations profondes et sincères entre les différents participants. Là où les programmes habituels se focalisent davantage sur le physique, Sexy Beasts cherche à s’en écarter le plus possible. Pour cela, tous les candidats du show portent des déguisements d’animaux.

La bande-annonce nous montre donc des pandas, des lions ou encore des requins en plein rendez-vous amoureux. Les candidats devront également réaliser toutes sortes d’activités pour apprendre à mieux se connaître sans être influencés par le physique de l’autre. Vous pourrez donc voir des animaux à la fête foraine ou en balade dans la nature.

A la fois drôle, extravagant et riche en émotions, ce nouveau programme de télé-réalité a tout pour plaire. Si vous avez envie de vous amuser tout en découvrant la naissance de belles histoires, ne manquez pas Sexy Beasts le programme Netflix de l’été.

Tu veux discuter avec les pandas et les aliens les plus chauds de ta région ? Regarde Sexy Beasts, le 21 juillet. Sexy Beasts, le 21 juillet. pic.twitter.com/SydBBz13CJ — Netflix France (@NetflixFR) July 1, 2021

La plateforme de streaming a déjà révélé la date de sortie de sa nouvelle émission de dating. Vous pouvez vous réjouir puisque cette dernière sera très bientôt disponible sur la plateforme. Il ne vous reste que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir ce show totalement inédit.

Sexy Beasts sera en ligne sur Netflix à partir du 21 juillet 2021.

Pour ne manquer aucun de vos programmes préférés, n’oubliez pas de consulter le guide des nouveautés Netflix pour le mois de juillet. Vous retrouverez notamment la série Outer Banks saison 2, dont le titre des prochains épisodes vient tout juste d’être dévoilé.