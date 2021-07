Découvrez vite la date de sortie et l’affiche du film The Kissing Booth 3. The Kissing Booth est une série de films disponibles sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez d’ores et déjà regarder les deux premiers volets de la saga.

L’histoire de la série

Dans ce film romantique, vous suivrez les aventures d’Elle et de son meilleur ami Lee. Les deux lycéens vont alors avoir l’idée d’installer un stand à bisous pour animer une soirée de leur lycée. Cependant, tout ne vas pas se passer comme prévu et Elle va embrasser Noah, le grand frère de Lee.

Si vous avez adoré les deux premiers films, vous devez avoir hâte de savoir comment va évoluer la relation entre Elle et Noah. Alors rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur The Kissing Booth 3.

L’affiche du film dévoilée

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler l’affiche de ce troisième film. Sur cette dernière, nous pouvons voir Elle, Noah et Lee qui semblent très proches. Vous retrouverez donc vos trois personnages préférés dans ce nouveau volet de la saga.

En ce qui concerne l’intrigue du film, Elle va devoir choisir l’université dans laquelle elle souhaite aller à la rentrée prochaine. Mais la décision n’est pas si simple que cela. La jeune fille va en fait devoir choisir entre son petit-ami et son meilleur ami.

Ainsi, si elle avait promis depuis toujours à Lee qu’ils iraient dans la même université, elle souhaite également pouvoir rejoindre Noah son petit-ami.

Si elle choisit Lee, sa relation avec Noah risque bien de ne pas s’en remette. Mais si elle brise sa promesse, Lee pourrait bien ne jamais lui pardonner.

Pour connaître le choix d’Elle, vous devrez regarder The Kissing Booth 3 sur Netflix.

Affiche promotionnelle du film ‘The Kissing Booth 3’.💋 Le 11 août sur Netflix. pic.twitter.com/945i7X95Js — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 1, 2021

Ce troisième volet de la saga The Kissing Booth sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix dès le 11 août 2021.

En plus de connaître l’affiche du film, nous connaissons également la date de sortie de ce dernier. Préparez-vous puisqu’Elle et ses amis seront bientôt de retour sur la plateforme. D’ici quelques semaines vous pourrez découvrir quel choix fera Elle pour ses études.

D’ici là, n’oubliez pas de consulter le programme des nouveautés Netflix pour le mois de juillet. Vous y retrouverez la saison 3 de la série Virgin River ou encore la saison 2 de la série Outer Banks dont le titre des prochains épisodes a été révélé.