Découvrez vite la bande-annonce de la série How to sell drugs online (fast) saison 3. How to sell drugs online (fast) est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez déjà visionner les deux premières saisons du show.

Découvrez la bande annonce de How to sell drugs online (fast) saison 3

Dans cette série, vous suivez le quotidien de trois lycéens, Moritz, Lenny et Dan.

Les trois amis vont alors lancer une application inédite, MyDrugs, et se lancer dans le commerce de drogues. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu.

Si vous avez déjà regardé les deux premières saisons de la série, vous devez être impatient de connaître la suite. Pour tout savoir sur How to sell drugs online (fast) saison 3, rendez-vous ci-dessous.

La bande-annonce de la saison 3 dévoilée

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de la saison 3 du show. Ces premières images nous permettent d’en savoir un petit peu plus sur les prochains épisodes de la série.

Alors qu’à la fin de la saison 2, Moritz semblait en bien mauvaise posture, vous devez avoir hâte de savoir comment il va s’en sortir dans cette nouvelle saison.

D’après les premières images, les choses ne semblent pas s’arranger pour Moritz. Brouillé avec ses amis, il se retrouve seul pour gérer son application et son trafic de drogues.

Il semblerait même que la police commence à avoir des doutes et se penche d’un peu plus près sur les activités des garçons.

Lenny, quant à lui, en veut beaucoup à Moritz pour son comportement. Il semble aussi souffrir de problèmes de santé dans la bande-annonce.

Quant à Dan, il essaie malgré tout de rester loyal à Moritz et de l’aider comme il peut. Il se rapproche même d’une jolie blonde dans ces images.

Netflix a déjà dévoilé la date de sortie de la troisième saison de la série. Vous pouvez vous réjouir puisqu’il ne vous reste plus longtemps à attendre avant de retrouver Dan, Moritz et Lenny. D’ici seulement quelques semaines la saison 3 sera diffusée sur la plateforme.

Ainsi, les prochains épisodes seront disponibles à partir du 27 juillet prochain sur Netflix.

Pour patienter, n’hésitez pas à consulter le programme des nouveautés Netflix pour le mois de juillet. Vous y retrouverez la série Mes premières fois saison 2 ou encore la trilogie d’horreur Fear street. Ce qui est certain c’est que vous ne risquez pas de vous ennuyer cet été.