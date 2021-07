Découvrez vite tout ce que l’on sait déjà sur Stranger Things saison 4 et le shérif Hopper. Stranger Things est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Vous pouvez d’ores et déjà y visionner les trois premières saisons du show.

Découvrez les nouvelles de Hopper dans la série Stranger Things saison 4

Dans cette série vous suivez les aventures de Will, Dustin, Mike et Lucas. Lorsque Will disparaît dans d’étranges conditions, ses trois amis vont partir à sa recherche. C’est alors qu’ils vont faire la connaissance de Onze, une jeune fille aux mystérieux pouvoirs.

Si vous avez déjà terminé les trois saisons de la série, vous devez avoir hâte d’en apprendre plus sur la suite du show. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Stranger Things saison 4.

Des nouvelles du shérif Hopper

C’est dans une interview sur une chaîne de radio que l’acteur David Harbour a donné de nouvelles informations concernant l’évolution de Jim Hopper, son personnage dans la série.

Ainsi, celui-ci semblait en bien mauvaise posture à la fin de la saison 3. Il était même possible de penser qu’il était mort. Mais, ce dernier sera bien de retour dans la nouvelle saison de Stranger Things. Il sera d’ailleurs détenu dans une mystérieuse prison russe et devrait tout faire pour retourner à Hawkins.

Dans son interview, David Harbour a confié que Hopper serait très présent dans cette quatrième saison. Son personnage devrait d’ailleurs connaître une véritable résurrection. Il devrait également s’investir encore davantage dans son rôle de père auprès de Onze. Cette dernière aura d’ailleurs beaucoup de mal à supporter la perte de Hopper, puisqu’elle va le croire mort.

Cette nouvelle saison devrait aussi nous en apprendre davantage sur le passé du shérif, en particulier sur son passage dans l’armée.

Pour en savoir plus, vous pouvez déjà regarder la bande-annonce de Stranger Things saison 4.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de sortie précise de la quatrième saison de Stranger Things. Il vous faudra donc vous montrer patient avant de retrouver Hopper, Onze et Mike. Vous devrez patienter encore quelques mois avant de pouvoir regarder les nouveaux épisodes de votre série préférée.

Nous pouvons tout de même estimé que la série devrait être disponible sur la plateforme Netflix vers la fin de l’année 2021, au maximum au début de l’année 2022.

En attendant, pour patienter un petit peu, n’hésitez pas à aller consulter la liste de toutes les séries qui arrivent tout bientôt sur Netflix.