Découvrez vite tout ce que l’on sait déjà sur les prochains épisodes de Cobra Kai saison 4. Cobra Kai est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez d’ores et déjà visionner les trois premières saisons du show.

Les confidences du producteur de la série Cobra Kai saison 4

L’histoire de la série

Dans cette série d’action, vous suivez les aventures de Johnny et Daniel, les stars du film Karaté Kid. Ainsi, trente ans après leur combat épique, les deux anciens adversaires vont voir leur rivalité se ranimer.

Si vous avez terminé les trois premières saisons du show, vous devez vous interroger sur le sort qui attend Johnny et Daniel dans la suite de la série. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Cobra Kai saison 4.

Les producteurs de la série s’expriment

Cobra Kai a récemment été nominée aux Emmy Awards, de quoi rendre fiers les trois producteurs de la série, Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg. Ces derniers en ont d’ailleurs profité pour s’exprimer sur la prochaine saison du show.

S’ils ont préféré de pas trop en dire, ils ont tout de même donné quelques informations très intéressantes sur les prochains épisodes de Cobra Kai.

Ainsi, ils ont révélé que cette quatrième saison était celle dont ils étaient le plus fier. De quoi attiser la curiosité des nombreux fans du show.

Ils ont également annoncé que la saison 4 de Cobra Kai sera d’avantage centrée sur la rivalité entre le personnage de Sam et celui de Tory. Selon les producteurs, cette saison sera très spéciale pour Sam et Tory. Leur nouvelle rivalité risque de provoquer des combats riches en action et en émotions. Cependant, tout ne semble pas perdu pour eux, il se pourrait bien qu’ils se réconcilient à la fin de la saison 4.

Cette saison verra aussi le retour de Terry Silver, le grand méchant qui a fait son apparition dans le film Karaté Kid 3.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cobra Kai (@cobrakaiseries)

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix n’a encore annoncé aucune date de sortie officielle pour cette saison 4 de Cobra Kai.

Vous devrez donc vous montrer patient avant de pouvoir retrouver vos karatékas préférés.

Nous pouvons tout de même estimer que cette quatrième saison devrait sortir sur vos écrans dans le courant de l’année 2022.

En attendant, n’oubliez surtout pas de consulter les autres séries qui arrivent tout bientôt sur la plateforme de streaming. Vous y retrouverez notamment la saison 2 de la série La chronique des Bridgerton.