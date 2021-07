Découvrez vite toutes nos informations exclusives sur le tournage de la série La chronique des Bridgerton saison 2. La chronique des Bridgerton est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez déjà regarder la première saison du show.

Dans cette série, adaptée des romans de Julia Quinn, vous suivez le quotidien du clan Bridgerton durant la Régence en Angleterre. La petite famille de huit enfants est menée par Violet Bridgerton, qui a perdu son mari il y a déjà quelques années. Cette dernière est bien décidée à trouver un époux, ou une épouse, convenable pour chacun de ses enfants. La tâche ne sera pas facile.

Si vous avez déjà terminé la saison 1 du show, vous devez être impatient de savoir ce qui attend les Bridgerton pour la suite. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur La chronique des Bridgerton saison 2.

C’est une mauvaise nouvelle que nous venons tout juste d’apprendre sur Twitter. Ainsi, il semblerait que le tournage de la seconde saison de La chronique des Bridgerton soit à l’arrêt complet.

En effet, un membre de la production du show est positif au Coronavirus. Par précaution, les producteurs de la série ont donc décidé de mettre le tournage en pause pour une durée indéterminée. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le tournage du show est stoppé pour cette même raison.

Cette saison 2 devrait se concentrer sur Anthony et sa recherche d’une épouse. Le producteur de la série, Chris Van Dusen, a d’ailleurs dévoilé le titre du premier épisode de la saison.

Dans ces nouveaux épisodes, une personnalité bien connue des abonnés Netflix fera son apparition. Il s’agit de Simone Ashley, une comédienne récurrente du show Sex Education.

‘Bridgerton’: Netflix Shuts Down Season 2 Shoot For Second Time After Another Covid Case https://t.co/JycZrif4ga

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 17, 2021