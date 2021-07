Découvrez vite le trailer exclusif de la série Sex Education saison 3. Sex Education est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez déjà regarder les deux premières saisons du show.

Le trailer de la série Sex Education saison 3 dévoilé

L’histoire de la série

Dans cette série, vous suivez le quotidien d’Ottis, un élève au lycée de Moordale. Si ce dernier n’a encore jamais eu de petite-amie, il est néanmoins un expert des relations amoureuses. C’est à sa mère, sexologue, qu’il doit ses connaissances.

Ottis va rapidement rencontrer Maeve, une jeune fille un peu rebelle. Elle va alors lui proposer d’ouvrir, dans leur lycée, un cabinet de conseil clandestin pour aider leurs camarades dans leurs relations amoureuses tout en gagnant de l’argent.

Si vous avez déjà terminé les deux premières saisons de la série, vous devez être impatient de connaître la suite du show. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Sex Education saison 3.

Le trailer de la saison 3 est disponible

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le trailer de la troisième saison de Sex Education. Ces quelques images nous en apprennent davantage sur la suite de la série.

Ainsi, nous faisons la connaissance d’un tout nouveau personnage, celui de Hope Haddon interprétée par Jemima Kirke. Cette dernière va jouer la nouvelle proviseure du lycée Moordale. Ce qui est certain, c’est qu’elle ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Elle a d’ailleurs instauré le port de l’uniforme à tous les élèves.

Ces images nous confirment également que tous nos personnages préférés seront de retour dans cette nouvelle saison. Nous pouvons reconnaître Ottis et Eric mais aussi Maeve, Aimee et Adam. Lily et Ola seront, elles aussi, au rendez-vous dans les prochains épisodes de la série.

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder les premiers clichés de la saison 3 de Sex Education.

La date de sortie est prévue dès le 17 septembre prochain. De quoi terminer l’été en beauté et bien commencer l’année scolaire.

Si vous êtes impatient de retrouver Ottis et ses amis pour une nouvelle saison, votre souhait sera bientôt exaucé. La plateforme Netflix a, en effet, confirmé la date de sortie de cette troisième saison.

Il ne vous reste plus beaucoup de temps à patienter. D’ici quelques semaines seulement, la saison 3 sera disponible sur la plateforme de streaming.

