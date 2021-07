Découvrez vite tout ce que l’on sait sur le tournage de Destin – La saga Winx saison 2. La saga Winx est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Cette série est adaptée du célèbre dessin animé du même nom.

Le tournage de la série Destin – La saga Winx saison 2 a commencé

L’histoire de la série Netflix

Dans cette série, vous suivez les aventures de Bloom, une jeune fille aux pouvoirs particuliers. Cette dernière va apprendre qu’elle est en réalité une fée.

Elle va alors rejoindre Alfea, un école qui forme les fées et leur apprend à maîtriser leurs pouvoirs. Elle y fera la connaissance de Musa, Stella, Tera ou encore Sky.

Si vous avez déjà terminé la première saison du show, vous devez certainement vouloir en savoir plus sur la suite de la série. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur La Destin – La saga Winx saison 2.

Le tournage de la saison 2 a commencé

Voilà qui devrait ravir les fans de la série. Cette dernière sera bel et bien de retour pour une seconde saison. Elle est d’ailleurs en train d’être tournée actuellement.

La plateforme Netflix a en effet partagé une petite vidéo du tournage dans laquelle nous pouvons reconnaître plusieurs acteurs de la série.

On y voit notamment la comédienne qui incarne Bloom mais aussi l’interprète d’Aisha. Nous pouvons également y apercevoir l’actrice qui joue Tera. Une nouvelle actrice apparaît dans ces premières images du tournage.

Il s’agit de la jeune femme qui jouera le rôle de Flora. Les fans avaient d’ailleurs beaucoup regretté l’absence de Flora dans la première saison. Dans cette saison 2, elle sera jouée par Paulina Chavez et devrait être présentée comme la cousine de Tera.

Cette seconde saison devrait aborder des thématiques plus sombres que la première saison. On devrait en apprendre davantage sur l’histoire de Bloom et de Beatrix.

Le tournage de la seconde saison de La saga Winx vient tout juste de débuter. C’est pourquoi, Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cette deuxième saison. Il vous faudra donc attendre encore un peu avant de retourner à Alfea.

Nous pouvons tout de même estimer que la saison du show devrait être diffusée sur Netflix dans le courant de l’année 2022, si le tournage ne prend pas trop de retard. Les mesures sanitaires en vigueur ont retardé le tournage de nombreuses séries, comme Stranger Things saison 4 par exemple.

