Découvrez vite toutes les séries Netflix qui arrivent sur la plateforme dès le mois d’août prochain.

Comme chaque mois, Netflix a prévu de nouveaux programmes pour combler ses abonnés. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur les séries Netflix du mois d’août.

Here’s a sneak peek at just a few of the titles coming to Netflix (in The US) this August! pic.twitter.com/ffegYIu5Xc

— Netflix Queue (@netflixqueue) July 21, 2021