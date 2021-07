Découvrez vite le tout premier extrait de la série Outer Banks saison 2. Outer Banks est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur celle-ci, vous pouvez déjà regarder la première saison du show.

Dans cette série, vous suivez les aventures de John B et de ses amis dans les Outer Banks. Alors que son père a disparu dans d’étranges conditions, le jeune homme va poursuivre les recherches de ce dernier sur un trésor perdu en mer. Entouré de ses meilleurs amis, Kiara, Pope et JJ, John B va tout faire pour retrouver l’or du Royal Merchant.

Si vous avez terminé la première saison, vous devez vous demander ce qui attend la bande d’amis dans la suite de la série. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Outer Banks saison 2.

Netflix vient tout juste de dévoiler un premier extrait d’environ une minute de la seconde saison d’Outer Banks. Ces premières images, ainsi que la bande-annonce, nous permettent d’en apprendre davantage sur les prochains épisodes de la série.

Dans cette courte vidéo, nous pouvons voir JJ qui travaille en tant que serveur dans un restaurant plutôt chic. Ce dernier est en train de servir deux jeunes hommes, dont l’un est le grand frère de Sarah.

Souvenez-vous, à la fin de la première saison John B et Sarah se sont enfuis ensemble pour tenter de récupérer le trésor, subtilisé par le père de cette dernière. Ce dernier, avant de partir avec l’or, a tué le shérif, faisant accuser John B à sa place.

Dans cet extrait, nous voyons donc JJ clamer l’innocence de John B devant tout le monde. Il accuse même publiquement le père de Sarah d’avoir assassiné le shérif de sang froid. Malheureusement, personne ne semble croire à ses déclarations.

