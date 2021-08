Découvrez vite tout ce que l’on sait déjà sur la série Elite saison 5. Elite est une série télé espagnole disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà visionner les quatre premières saisons du show.

Dans cette série, vous suivez le quotidien des élèves de Las Encinas, un très chic lycée privée. Cependant, tout va changer lorsque des étudiants issus d’un milieu populaire vont, eux aussi, rejoindre l’établissement. Tout ne ne se passera pas comme prévu et finira même par un meurtre.

Si vous avez déjà terminé les premières saisons du show, vous devez certainement vouloir en savoir plus sur la suite. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Elite saison 5.

gracias por ser nuestro guzmán.

thank you for being our guzmán. ❤️ pic.twitter.com/6Q6tQYlvHM

— EliteNetflix (@EliteNetflix) July 16, 2021