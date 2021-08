Découvrez vite tout ce que l’on sait déjà sur la série Riverdale saison 5 partie 2. Riverdale est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Sur cette dernière, vous pouvez déjà visionner les quatre premières saisons du show.

Dans cette série pleine de suspens, vous suivez les aventures d’un petit groupe de lycéens dans la ville de Riverdale. Les quatre amis, Betty, Archie, Veronica et Jughead, mettent leurs forces en commun pour résoudre les crimes qui ont lieu au sein de leur petite ville.

Si vous avez déjà terminé les quatre premières saisons, vous devez être impatient de connaître la suite de la série. Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur Riverdale saison 5 partie 2.

Si vous avez pu visionner les 13 premiers épisodes de la saison 5, celle-ci a été divisée en deux parties, tout comme La Casa de Papel saison 5. Vous ne savez donc pas encore comment va se terminer cette cinquième saison.

Ainsi, après un bond dans le futur, nous avons retrouvé Archie, Betty, Veronica, Jughead et tous les autres dans leur nouvelle vie d’adulte. Malheureusement, les malheurs ne s’arrêtent jamais à Riverdale. Les amis y sont de retour pour tenter de sauver, à nouveau, leur ville.

De nouvelles images de la suite de la série ont été révélées, nous donnant quelques indices sur les prochains épisodes. Nous pouvons notamment y voir Jughead et Tabitha, à côté d’une soucoupe volante.

Tout comme Cheryl et Toni. Il semblerait donc que l’intrigue de la suite de la saison 5 se focalise sur la thématique des extraterrestres, déjà abordée lors des premiers épisodes.

Nous devrions également apprendre ce qui est arrivé à Polly, la soeur de Betty, disparue dans de mystérieuses conditions. Il est d’ailleurs fort probable que ces deux mystères soient reliés. Pour le savoir, vous devrez regarder la suite de Riverdale saison 5.

This town is either home or a house of horrors. New episodes return Wednesday, August 11! Stream next day free only on The CW. #Riverdale pic.twitter.com/yz72CZh2Np

— Riverdale (@CW_Riverdale) July 21, 2021