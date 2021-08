Découvrez vite le tout premier teaser du film Army of Thieves. Army of Thieves est le nouveau film Netflix qui s’inscrit comme le prequel du film à succès Army of the dead.

Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le regarder sur la plateforme de streaming Netflix.

Voir le teaser sur film Army of Thieves

L’histoire du film

Army of the dead est un film d’horreur qui a lieu dans la ville de Las Vegas. Ainsi, une alors qu’une horde de zombies s’est abattue sur la ville de Las Vegas, la ville est désormais complètement confinée. Cependant, un homme va réunir une équipe chargée d’aller récupérer les recettes conservées dans le coffre-fort d’un casino de la ville. Malgré les zombies, ils vont devoir tout faire pour s’en sortir.

Si vous avez aimé ce film, Army of Thieves devrait également beaucoup vous plaire. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le teaser du film est disponible !

La plateforme de streaming Netflix vient tout juste de dévoiler le premier teaser du film Army of Thieves. Ces images inédites nous permettent d’en apprendre davantage sur le film, que ce soit sur son casting ou même sur son intrigue.

Ainsi, dans ce premier extrait nous retrouvons le personnage de Ludwig, qui a réussi à ouvrir le coffre-fort dans le film Army of the dead. Dans ce prequel, ce dernier n’est encore qu’un simple caissier mais pas pour longtemps.

En effet, sa vie va se transformer lorsqu’une mystérieuse femme va lui proposer de rejoindre un groupe de braqueurs pour forcer les coffre-forts les plus complexes d’Europe.

Le monde entier étant focalisé sur l’invasion de zombies qui se répand dans tout Las Vegas, l’équipe pense avoir une chance de réussir sa mission.

Au casting vous retrouverez aussi Nathalie Emmanuel, que vous avez pu voir dans Game of Thrones ou encore le comédien Jonathan Cohen.

Pour le moment, la plateforme de streaming n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour ce nouveau film. Cependant, vous ne devriez plus avoir beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir découvrir la nouvelle production de Zack Snyder.

Ainsi, Army of Thieves devrait être disponible sur la plateforme Netflix avant la fin de l’année 2021. Nous pouvons estimer qu’il sera diffusé dans le courant de l’automne prochain.

