La série Sweet Tooth saison 2 sera bientôt de retour pour une toute nouvelle saison. Découvrez-en plus ci-dessous.

Sweet Tooth est une série disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur cette dernière, vous pouvez déjà regarder la première saison de la série.

Dans cette série, vous serez plongé au coeur d’un univers fantastique post-apocalyptique, tout comme le film Army of Thieves, dont la bande-annonce est déjà disponible.

Ainsi, un mystérieux virus s’est propagé un peu partout sur Terre et a tué des millions d’individus. Peu après l’apparition de ce virus, des nouveaux-nés ont commencé à venir au monde doté d’étranges caractéristiques.

Tous les nouveaux-nés sont dorénavant des hybrides mi-humains, mi-animaux. C’est notamment le cas de Gus, un petit garçon mi-homme, mi-cerf.

Si vous avez déjà terminé cette première saison, vous devez avoir hâte d’en savoir plus sur la suite du show. Découvrez tout ce que l’on sait sur Sweet Tooth saison 2 ci-dessous.

La plateforme de streaming Netflix vient de faire une révélation qui devrait ravir les fans de la série.

Ainsi, cette dernière vient d’annoncer, à travers une courte vidéo, que la série serait bien de retour prochainement pour une seconde saison. De quoi réjouir les abonnés de la plateforme.

Cette vidéo nous montre également quels personnages seront de retour dans cette saison 2 de Sweet Tooth.

Ainsi, nous y retrouvons Gus, Ours et Wendy ainsi qu’Aimee et Jepperd. Le docteur Singh et sa femme Rani seront aussi de retour.

En ce qui concerne l’intrigue de cette saison, nous devrions en apprendre davantage sur la mère de Gus et sur la manière dont le virus a été créé par cette dernière.

IT’S OFFICIAL: #SweetToothSeason2 is officially happening and our cast found out in the sweetest way possible: pic.twitter.com/6R6X3mxwvk

— Sweet Tooth (@SweetTooth) July 29, 2021