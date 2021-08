Découvrez vite toutes nos informations inédites sur la série la Chronique des Bridgerton saison 2. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

La Chronique des Bridgerton est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur celle-ci, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

La série, inspirée des romans de Julia Quinn, prend place en Angleterre, durant la régence. Vous ferez alors la connaissance de la famille Bridgerton.

Celle-ci est menée par Violett, qui a dû élever seule ses huit enfants après la mort de son mari. Cette dernière a quatre garçons, Anthony, Colin, Gregory et Benedict ainsi que quatre filles, Daphné, Francesca, Eloïse et Hyacinthe.

La première saison se concentre sur l’histoire d’amour entre Daphné et Simon, le duc de Hastings.

Pour tout savoir sur la Chronique des Bridgerton saison 2, rendez-vous ci-dessous.

Le tournage de la seconde saison de la Chronique des Bridgerton a connu de nombreuses difficultés. Ce dernier a été interrompu plusieurs fois en raison de la crise sanitaire mondiale, tout comme celui de Stranger Things saison 4.

Après que plusieurs membres de la production ont été testés positifs au covid, le tournage a été suspendu durant plusieurs semaines.

Heureusement, nous venons d’apprendre que celui-ci venait tout juste de reprendre. De quoi réjouir les fans de la série qui peuvent être rassurés.

Production on the second season of Netflix’s ‘Bridgerton’ has resumed after an abrupt halt in mid-July due to two positive COVID-19 tests on-set. https://t.co/XA5j7Drgx5

— Collider (@Collider) August 3, 2021