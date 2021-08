Emily in Paris saison 2 : le tournage est terminé ! Le teaser arrive enfin !

Le tournage de la série télé Emily in Paris saison 2 vient tout juste de se terminer. Découvrez vite toutes nos informations à ce sujet ci-dessous.

De nouvelles informations sur le tournage d’Emily in Paris saison 2

L’histoire d’Emily in Paris

Emily in Paris est une série télé disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Sur celle-ci, vous pouvez d’ores et déjà regarder la première saison du show.

Dans cette série, vous ferez la connaissance d’Emily, une jeune américaine qui arrive dans la capitale parisienne pour travailler dans une agence de communication. Emily, interprétée par Lily Collins, va alors devoir s’adapter aux coutumes françaises, bien différentes des traditions américaines.

La jeune femme fera également plusieurs rencontres qui faciliteront son séjour en France. Elle fera notamment la connaissance de son voisin, le charmant Gabriel.

Si vous avez adoré la saison 1 de la série, comme de nombreux autres abonnés Netflix, rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur Emily in Paris saison 2.

Le tournage de la saison 2 est terminé

Le tournage de la seconde saison d’Emily in Paris vient tout juste de prendre fin. De quoi réjouir tous les fans de la série à travers le monde.

Contrairement à d’autres séries, comme Stranger Things saison 4, le tournage d’Emily in Paris n’a pas trop souffert de la crise sanitaire. Ce dernier a, en effet, pu se terminer dans les temps, sans prendre trop de retard.

Dans cette saison 2 d’Emily in Paris, le jeune femme va découvrir d’autres régions françaises. Ainsi, elle va partir quelques temps en voyage dans le sud de la France, à Saint-Tropez, avec ses amies.

Cette saison 2, à l’inverse de la première, devrait être plus authentique et comporter moins de clichés sur la France. Nous devrions également en savoir plus sur l’avenir de la relation entre Emily et Gabriel.

Le tournage de la 2ème saison d’#EmilyInParis est terminé.???? pic.twitter.com/rEMNItimKb — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 4, 2021

La date de sortie d’Emily in Paris saison 2

La plateforme Netflix ne s’est pas encore exprimée à propos de la date de sortie de la saison 2 de la série.

Cependant, maintenant que le tournage est terminé, nous devrions avoir plus d’informations dans très peu de temps. Restez connectés pour ne manquer aucune information sur la suite de la série.

Cette seconde saison d’Emily in Paris devrait être disponible sur Netflix vers la fin de l’année 2021, si tout se passe bien. Au maximum, elle devrait arriver au début de l’année 2022.

Pour patienter, ne manquez pas la sortie de la saison 5 de la Casa de Papel en septembre sur la plateforme.