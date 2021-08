Ce sont des retrouvailles très passionnées entre nos deux stars mondialement connues, Jennifer Lopez et Ben Affleck. De plus, il semblerait que nos tourtereaux n’aient pas du tout envie de se cacher. Inséparables, ils régalent les photographes embusqués de leurs échanges plutôt…chauds !

Ben Affleck et J-Lo, taquins et complices… les fans adorent !

Vivre sans se soucier d’être vue, semble être le mot d’ordre que se sont donné Jennifer Lopez et Ben Affleck depuis qu’ils se sont réconciliés. La chanteuse âgée de 52 ans depuis peu et son chéri qui a 49 ans, l’ont encore prouvé ce 17 août 2021 en plein Los Angeles.

En effet, cela s’est passé dans le quartier de Brentwood, où une Jennifer Lopez toujours au top de sa forme, très élégante et sexy, a été aperçue en compagnie de Ben Affleck. Les passants ont pu voir la maman de jumeaux taquiner son chéri en essayant de lui pincer le derrière au moment où ils se quittaient. Celui-ci l’a alors rattrapé, et il s’en est suivi un petit moment tendre de câlins et de bisous sensuels. Ce n’est qu’après que l’acteur a consenti de libérer sa chérie, qui s’en est allée visiblement amusée par la situation avec son assistante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Une preuve de plus que c’est l’amour fou entre nos 2 stars, tous déjà parents chacun de leur côté. En effet, la chanteuse, actrice et femme d’affaires est la maman des jumeaux Emme Maribel et Maximilian, âgés maintenant de 13 ans. Quant à Ben Affleck, il est papa de 3 enfants, âgés de 9 à 15 ans.

Un retour de la flamme plus brûlante que jamais ?

L’histoire entre Jennifer Lopez et Ben Affleck ne date pas d’aujourd’hui. En effet, en 2002 ils étaient en couple au point de se fiancer. Cependant, ils ont fini par rompre environ 2 ans plus tard, puis chacun a fait sa vie de son côté. Alors que tout le monde pensait que cette histoire était définitivement pliée, il semblerait que non. D’ailleurs, il y a encore quelques mois, Jennifer Lopez était fiancée à Alex Rodriguez. Elle l’a quitté quand ce dernier a commis une incartade avec une petite starlette.

Officiellement réconciliée avec Ben Affleck depuis le jour de son 52e anniversaire qui a eu lieu ce 24 juillet 2021, J-Lo semble avoir retrouvé le bonheur. Rayonnante au bras de son chéri après une séparation de plus de 17 ans, tout porte à croire que c’est parti pour durer cette fois-ci.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Il semblerait même qu’ils s’apprêtent à vivre ensemble dans une somptueuse villa située à Beverly Hills, pour laquelle ils auraient eu un coup de foudre. Avec 12 chambres sur une superficie de 3530 mètres carrés et toutes les commodités qui vont avec, il y aura à coup sûr, assez d’espace pour accueillir tout le monde.

Les fans du couple Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont qu’une seule prière actuellement, que cette fois soit vraiment la bonne !