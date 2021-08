Encore une anecdote marrante dans le jeu les 12 coups de midi de ce samedi 28 août 2021. Jean-Luc Reichmann se renseigne sur la situation amoureuse d’un candidat, et lui propose de passer une annonce en direct. Celui-ci se montre très investi à la tâche…un peu trop.

Une émission pleine de surprises

L’une des questions que se posent les téléspectateurs de l’émission Les 12 coups de midi, c’est de savoir jusqu’où ira Bruno. En effet, l’actuel maître de midi semble indétrônable pour le moment. Aussi bien sa cagnotte que son nombre de participations ne cessent de grimper. En ce moment, Bruno en est à 921 316 euros de gains, au bout de 200 participations. Malgré les nombreux candidats qui défilent dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, le champion demeure indétrônable.

Cependant, le programme les 12 coups de midi réserve toujours des surprises aux téléspectateurs qui ne s’en lassent pas. Il faut dire que chaque candidat qui passe par là, a sa propre personnalité. Cela est très souvent la base d’anecdotes marrantes, et parfois assez gênantes. Ce fût le cas il y a quelques jours, lorsque Jean-Luc Reichmann est apparu clairement mal à l’aise face à une candidate de l’émission.

Celui-ci, comme à son habitude, pose souvent des questions aux candidats sur leur vie. C’est alors que la candidate en question a révélé que petite, son frère la comparait à Obélix. Quand on sait qu’Obélix est un personnage de bande dessiné connu pour être fort mais surtout gros, on comprend la réaction de Jean-Luc Reichmann : « C’est quand même bizarre, ce n’est pas élégant tout ça ! ».

Un candidat très ouvert aux suggestions…

En parlant d’anecdotes hilarantes, ce samedi 28 août 2021, un candidat à bien fait rire Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs. Dans les 12 coups de midi, le candidat prénommé Thomas, a fait halluciner tout le monde par sa réaction spontanée. Comme nous l’avions souligné plus tôt, l’animateur aime poser des questions aux candidats pour en apprendre plus sur eux. Jean-Luc Reichmann a donc demandé à Thomas s’il était célibataire, et celui-ci a confirmé. Voulant l’aider à trouver son âme sœur, il lui a demandé s’il ne voulait pas passer un message à la télé, au cas où une personne serait intéressée.

Ne souhaitant pas laisser passer une si belle occasion, Thomas s’est adressé à tous les téléspectateurs. Notons que le candidat à l’amour était élégamment habillé, en chemise et nœud papillon noir. Précisant qu’il ne cherche pas de type particulier et qu’il avait des goûts très simples, il a décidé de donner un moyen de le contacter aux personnes intéressées…en direct ! C’est ainsi que Jean-Luc Reichmann s’est retrouvé avec un candidat qui a commencé par donner son numéro de téléphone à la télé “07 81 22…”. Se remettant de sa surprise, l’animateur l’a coupé en riant avant qu’il ne donne les 2 derniers chiffres : « Non non mais il est fou lui ! ». Espérons pour Thomas qu’il finisse par trouver chaussure à son pied.