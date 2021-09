Netflix : ces séries cultes sont sur la plateforme et vous ne le savez peut-être pas !

Parfois, c’est dimanche et on veut de se mater une petite série. Mais on n’a pas envie de recommencer un nouveau show, on souhaite juste regarder quelque chose de léger, qu’on adore. Sur Netflix, il y a des séries cultes que vous pourriez regarder un jour de repos !

1- Friends

Vous connaissez forcément Friends ! La série comique est encore très populaire même 20 ans après son lancement à la télévision américaine. Si vous ne vous lassez pas de revoir les aventures de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey, alors Friends est présent sur Netflix.

2- Gossip Girl

Gossip Girl est un des teen drama les plus populaires, diffusé entre 2007 et 2012. Envie de voir les aventures de Blair, Serena, Chuck et Nate ? La jeunesse dorée de Manathan vous attends sur la plateforme, go !

3- Breaking Bad

Breaking Bad est LA série culte, considérée comme l’une des meilleurs séries télévisées de tous les temps. Lorsque Walter White, professeur de chimie, découvre qu’il est atteint d’un cancer du poumon en phase terminale. il met en place un trafic de méthamphétamine avec un de ses élèves, Jesse, pour assurer un avenir financier confortable à sa famille. Pour redécouvrir ce culte, rendez-vous sur Netflix !

4- Gilmore Girls

Gilmore Girls, série des années 2000, raconte le quotidien d’une mère et sa fille, Lorelai et Rory Gilmore, dans la petite ville de Stars Hollow. De plus, la série a fait son grand retour sur Netflix par le biais d’une mini-série événement de quatre épisodes en 2016.

5- H , série française culte

Depuis juillet 2020, Netflix nous propose la série H, culte en France et diffusée de 1998 à 2002 sur Canal +. Si vous voulez vous replonger au cœur de l’hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris avec des personnages tous plus déjantés les uns que les autres, Jamel, Eric et Ramzy vous attendent sur la plateforme.

6- Pretty Little Liars

La série dramatique Pretty Little Liars suit les aventures d’Aria, Hanna, Emily et Spencer qui commencent à recevoir d’étranges messages signés -A. Comme Gossip Girl, il s’agit d’une série adolescente culte de la fin des années 2000. Alors si vous êtes intéressés pour la revoir, go sur la plateforme Netflix !

7- Skins

Encore un série pour adolescents qui en a bercé certains ! La série britannique de 2007 est légèrement plus trash que les autres séries de l’époque comme Gossip Girl ou Les Frères Scott et se veut un peu plus authentique en racontant la vie d’un groupe de copains qui fréquentent le lycée fictif de Roundview Sixth Form College à Bristol.

8- Glee

Toujours dans les séries d’adolescents, Glee est une série musicale créée par Ryan Murphy. Si vous avez envie de revoir les personnages attachants de Rachel, Finn ou Santana, Glee vous redonnera le sourire en ce jour de repos !

9- Dawson

Depuis janvier 2021, la série pionnière des adolescents, Dawson, est arrivé sur Netflix. Elle était diffusée de 1998 à 2003 aux États-Unis. Pour visionner à nouveau l’intégralité des aventures de Dawson, Joey, Pacey et Jen dans la petite ville tranquille de Capeside, faites un tour sur Netflix.