Top Chef : Michel Sarran quitte le jury de l’émission !

Membre de jury de l’émission culinaire Top Chef pendant sept saisons successives, Michel Sarran a annoncé mardi 31 août qu’il quitte l’émission !

Un départ contraint

Michel Sarran ne dégustera plus les plats des candidats de l’émission de compétition culinaire “Top Chef”. Celui qui faisait partie du jury depuis 7 ans a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Il commence par ces mots « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine ». « M6, ayant décidé de changer de jury » explique le chef toulousain. L’annonce était comme le tonnerre pour les adeptes de Top Chef, surtout quand il s’agit de la veille de la conférence de presse prévue par M6 pour lancer la prochaine saison de l’émission « Objectif Top chef » dont le retour est prévu le 20 septembre.

De nombreux commentaires écrits par Les fans du Toulousain de 60 ans ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de ce départ inattendu. Mais c’est décidé le chef du Grecs ne combattra plus Philippe Etchebest, mais le public n’oubliera pas le chef qui a marqué les esprits par sa paire de lunettes et sa voix. Toutefois, le chef n’a pas manqué de rappeler à son public qu’ils vont se retrouver peut être dans des autres émissions ‘’Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement.’’ C’est ainsi que la vedette de l’émission Top Chef a choisi de saluer ses fans.

Le départ du chef toulousain a été immédiatement salué par ses collègues. Philippe Etchebest a d’ailleurs rendu un vibran hommage à son collègue avec qui il a passé plusieurs moments dans l’émission. Il lui a laissé un joli message sur les réseaux sociaux. Hélène Darroze, qui a accompagné le chef dans son aventure dans Top Chef ces sept dernières saisons a publié elle aussi, un message émouvant sur son compte Instagram. Pour rappel, le chef originaire du Gers et doublement étoilé au guide Michelin, est jury de l’émission depuis la saison 6 diffusée en 2015.

Michel Sarran a travaillé aux côtés d’Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet qui a rejoint l’émission l’année dernière. Ça se voit que la décision de M6 n’a pas plu ni au public ni aux amis du chef. La chaîne française, expliquera-t-elle les raisons de cette rupture surprise !?

Le nom du remplaçant de Michel Sarran est déjà connu

Il n’a pas fallu longtemps pour connaître l’identité du chef qui remplacerait Michel Sarran. Selon Le Parisien, c’est Glenn Viel, 41 ans, plus jeune chef triple étoilé de France, qui est apparu quelques fois dans la saison 12 de « Top chef ». Il aurait été nommé « chef de l’année » l’an passé. C’est donc un visage connu par les téléspectateurs, mais est ce qu’il aura la même popularité que son prédécesseur surtout que ce dernier a été l’un des visages les plus aimés par les fans de l’émission.

Diffusée entre février et juin, la saison 12 de « Top chef » a réuni en moyenne 3,28 millions de téléspectateurs. L’émission, aura-t-elle le même succès après le départ de Michel Sarran, l’un des chefs les plus célèbres auprès du grand public. ? C’est ce qu’on va découvrir les prochains mois.