Bruno (Les 12 coups de midi) : il bat le record le plus élevé et se place désormais au-dessus de Marie-Christine

En restant maître de midi pour la 219e fois, Bruno Hourcarde bat le record détenu par Marie-Christine en termes de participation, seulement quelques jours après avoir réussi à faire tomber pour la première fois un record de cette même candidate de tout le monde veut sa place !

Bruno est indubitablement un candidat hors pair ! Le Toulousain vient d’établir un nouveau record. En quelques jours, le jeune candidat a dépassé le nombre de victoires dans le jeu diffusé avec ses 214 victoires, et se place ainsi pour la première fois, au-dessus de la tenant du titre Marie-Christine de tout le monde veut sa place et ses 213 réussites, le jeune homme réussit un autre exploit spectaculaire. Il détrône une nouvelle fois encore, Marie-Christine en termes de nombre de participations en restant le maitre de midi pour la 219e fois, ce mercredi 1er septembre.

Deux records de Marie-Christine battue en moins d’une semaine

Aujourd’hui, Bruno mériterait tous les superlatifs. L’homme qui serait communément appelé Fifou semble parti pour rester longtemps dans l’émission présentée par Jean Luc Reichmann. Le Toulousain qui est impressionne tous les spectateurs de par sa grande culture, est en train de mettre à terre tous les records qui existent dans le jeu. Il vient même de pulvériser un des records les plus prestigieux détenus par l’un des candidats qui le précède.

Ce mercredi, le préféré de Jean-Luc Reichmann a fait tomber un nouveau record mondial. Cette fois-ci, le record du nombre de participations. C’est grâce à ses 219 participations que le maitre de midi de l’émission de Jean-Luc Reichmann Les 12 coups de midi est passé devant Marie Christine. Cette même participante de tout le monde veut sa place qu’il avait battue samedi dernier avec sa 214e victoire. Décidément, le jeune Toulousain raffole les records !

Déjà de la polémique autour de ces succès

Comme on peut s’y entendre, tout le monde n’a pas tenu à féliciter le maitre de midi pour son sacre samedi dernier en battant le record de victoires détenu par Marie Christine. Tandis que certaines personnes comme notamment l’animateur du programme Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann ont exprimé leurs congratulations à l’endroit du champion des jeux télés, d’autres téléspectateurs n’ont vu que du favoritisme dans ce succès. Ces dernières prétendent que la production aurait agi de façon à avantager le préféré de Jean-Luc Reichmann en lui soumettant des questions qui ne présentent aucune difficulté.

Des avis qui n’ont pas laissé le jeune toulousain indifférent. Il a tenu à apporter son point de vue sur les sujets en répondant ainsi à ses détracteurs. « Je ne suis pas sur Twiter », a-t-il évoqué avant d’ajouter : « C’est très difficile de juger le niveau de difficulté des questions. Moi, j’essaie de répondre juste » fait-il comprendre. Il essaya par la suite de se blanchir complètement par rapport aux accusations de favoritisme en renvoyant ses détracteurs vers la production : « Pour savoir si j’ai été favorisé, il faut demander ça à la production ! Ils ne me l’ont pas dit en tout cas » s’est-il défendu. Dès lors on pourrait se demander si ces rumeurs affecteront les performances des champions qui s’incrustent de plus en plus dans la vie des téléspectateurs de TF1.