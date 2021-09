TPMP : Cyril Hanouna invite un dealer sur son plateau, les téléspectateurs choqués, se lâchent !

Cyril Hanouna a reçu un dealer ce mercredi 1er septembre et les téléspectateurs n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentant.

Ce mercredi 1er septembre sur C8, Cyril Hanouna a invité deux invités qui ne se retrouvent pas souvent sur les plateaux de télé à parler de leur travail. Il s’agissait d’un vendeur de drogue repenti et un dealer encore en activité. Tout de suite les spectateurs, les chroniqueurs dans le studio ont été choqué. Les téléspectateurs à la maison quant à eux, ont trouvé cela très indigne pour un programme télé à forte audience de recevoir ce genre d’invités. La colère des internautes n’a pas tardé à se faire ressentir sur Twitter.

Le récit des hors-la-loi qui se sentent bien dans leur peau

Pendant qu’Emmanuel Macron était du côté de Marseille ce 1er septembre, pour rencontrer les jeunes des quartiers où il y’a un fort taux de trafic de drogue, Cyril Hanouna de son côté recevait un vendeur de drogue repenti et un dealer en activité. Touche pas à mon poste a reçu Nordine, un ex trafiquant de drogue de 18 ans et Adem, un dealer plus âgé que son co-invité. Ce dernier vit de la vente de drogue depuis qu’il a 14 ans. On se serait cru dans le récit du quotidien des nouvelles recrues du cartel de Medelin (une organisation criminelle de Colombie). Alors que l’armée a été envoyée dans les quartiers les plus dangereux de la ville du Sud de la France, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs discutaient en direct de la télé avec des hors-la-loi. La précarité était l’un des sujets sur lesquels les différents échanges se sont faits.

Le jeune Nordine est venu sur le plateau à visage découvert tant dis que Adem avait une cagoule et des lunettes qui cachaient ses yeux. Ce dernier a déclaré qu’il avait commencé en tant que guetteur et qu’il n’a jamais été inquiété par les forces de l’ordre. Aujourd’hui, alors qu’il est majeur, il a gravi les échelons dans la hiérarchie des trafiquants de drogue. Nordine qui est aujourd’hui YouTubeur, dit avoir quitté le monde du trafic de substances hallucinogènes.

Des invitations qui fâchent

Les téléspectateurs n’ont pas du tout été d’accord avec le présentateur du talk-show. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les internautes s’insurgent contre le fait que l’animateur télé ait invité des trafiquants de drogue. Certains fidèles téléspectateurs de l’émission ont demandé comment est-ce qu’on peut donner la parole à des personnes qui exercent une activité immorale sur un plateau de télé. D’autres ont trouvé que Cyril Hanouna avait très mal agi en les invitant car cela porte à croire que la vente de drogue est devenue une activité normale.

Tous les internautes tiraient sur les invités, qui selon eux, n’avaient pas à se retrouver sur le plateau d’une émission suivie par plus d’un million de français. Adem, le vendeur de drogue a dit des choses qui n’a fait qu’attiser la colère des téléspectateurs. Il a dit par exemple qu’il touchait 2 400 euros en tant que guetteur et que c’est de l’argent facile. Il a également laissé entendre qu’il n’avait pas de remords parce qu’il ne force personne à venir et qu’il travaille de 10h à minuit. Même le chroniqueur Raymond, présent sur le plateau s’est insurgé contre ce que disait ce jeune.