La Casa de Papel sur Netflix : diffusion de la première partie… Popcorns et prenez place !

C’est tout simplement incroyable, l’engouement que suscite cette série. Alors que quelques heures nous séparent de la diffusion de la partie 5 de La Casa de Papel, les fans sont très impatients. Pour rappel, la partie 1 de la saison 5 sera diffusée ce vendredi 3 septembre 2021 sur la plateforme de streaming Netflix. En ce moment, il règne une certaine frénésie sur les divers réseaux sociaux, les fans débattant sans fin des différents scénarios. Toutefois, l’attente arrive déjà à son terme.

La Casa de Papel, résumons la série…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Il y a de ces séries qui sont de véritables chefs d’œuvres, réussissant à faire parler d’eux dans le monde entier. Ce fût le cas avec la création d’Alex Pina, La Casa de Papel. Notons que si l’histoire est une pure fiction, son créateur s’est inspiré pour cela, « du protocole du braqueur de banque Willie Sutton ». Ce dernier est donc un voleur qui, grâce à son imagination, a réussi à mettre au point plus de 100 hold-up. Pour cela, il a utilisé la ruse et le déguisement, mais sans jamais utiliser d’armes à feu. Ses exploits lui ont rapporté environ 2 millions de dollars, on était alors dans les années 1920-1950.

La Casa de Papel, il s’agit d’un gang de braqueurs, où chaque personnage est unique. Tous suivent les ordres du Professeur, qui est l’instigateur des casses. C’est lui qui les a réuni, et coordonne toutes les opérations. Jusque-là, les braqueurs préférés des téléspectateurs ont parfaitement réussi leur coup 2 fois à Madrid.

Ils ont pu, en effet, cambrioler la Casa de la Moneda, mais également la Banco de España. Au fil des épisodes et des saisons, on s’attache rapidement aux personnages. Série captivante, La Casa de Papel a su trouver un sacré public. Notons que chaque membre du groupe a pour surnom un nom de ville.

C’est ainsi que l’on a Ursula Corbero dans le rôle de Tokyo, et Miguel Herran est Rio. Alvaro Morte est le Professeur (le seul qui n’ait pas un pseudo de ville), Berlin est représenté par Pedro Alonso. Quant à Alba Flores, elle entre dans la peau de Nairobi, et Itziar Ituno est Lisbonne. Jaime Lorente est Denver, Stockholm, c’est Esther Acebo, etc.

Quelle est l’heure de sortie de La Casa de Papel 5 sur Netflix France ?

La Casa De Papel partie 5 volume 1, demain, à 9h01. — Netflix France (@NetflixFR) September 2, 2021

Attention, il ne s’agira pas de toute la saison 5, mais juste la 1ère partie. Il est question des 5 premiers épisodes de la série La Casa de Papel. Ce 1er volume sera disponible dès aujourd’hui 3 septembre 2021 sur Netflix. Quant à la seconde partie, elle sera là dès le 3 décembre 2021.

Alors qu’on est juste à quelques heures de la diffusion, il faut être à l’heure pour ne pas se faire conter la série. Alors le rendez-vous est pris à 9 heures 01 tapantes sur la plateforme de streaming Netflix. On se rappelle qu’à la fin de la 4e saison, Nairobi a tiré sa révérence. Des adieux qui ont beaucoup marqué les fans. Aussi, on a hâte que le Professeur, prisonnier de Alicia Sierra, parvienne à retourner la situation.

Les interrogations sont nombreuses, et on espère trouver une bonne partie des réponses dans cette partie du 5e volume de La Casa de Papel.