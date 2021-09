Dawson sur Netflix : Dorénavant, la série aura sa chanson de générique d’origine sur la plateforme… ça fait plaisir aux nostalgiques !

Les fans de la série Dawson le réclamaient depuis qu’elle est apparue sur Netflix. Le géant américain a décidé de leur faire plaisir. On pourra maintenant entendre I Don’t Want to Wait à chaque moment du générique de la série Dawson.

Un générique aussi célèbre que la série

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 90s TV SHOW 🛶 Now On @netflix (@dawsonscreek_world)

La série Dawson a marqué toute une génération, et c’est également le cas de son générique. Son titre est I Don’t Want to Wait, et c’est une musique très célèbre. Notons qu’il y en a d’autres dans le film, mais celle-ci a particulièrement marqué les esprits. En effet, dans la bande-originale de la série Dawson, il y a plusieurs morceaux pop-rock de qualité. D’ailleurs, on se souvient qu’il y a eu 2 albums regroupant les chansons de la série, concernant seulement les morceaux des 2e et 3e saisons.

Lorsque la série Dawson est arrivée sur Netflix il y a quelques mois, c’était avec un autre générique, intitulé : Run Like Mad. Celle-ci a été composée par Jann Arden. Cependant, cela n’a pas été du goût des fans des premières heures de la série. Ceux qui se rappellent encore, I Don’t Want To Wait de Paula Cole, n’ont pas adhéré à cette nouvelle version. Toutefois, le géant américain a finalement reconsidéré les choses. Il y a quelques jours, Netflix annonce à ses fidèles abonnés que I Don’t Want to Wait redevient le générique de la série culte.

Malgré tout, il faudra quand même s’attendre à des changements à propos de la chanson, qui ne sera pas exactement comme celle des débuts. Cela est dû au fait que Paula Cole ne possède pas les droits de sa chanson. Du coup, elle est obligée de réenregistrer le morceau. Sur ce point, la chanteuse s’est exprimée sur son compte twitter. Elle a par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui ont permis que cela ait été possible.

On se rappelle de la série

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 90s TV SHOW 🛶 Now On @netflix (@dawsonscreek_world)

Dawson est une série classique, une teen-drama dont la diffusion a été faite de 1998 à 2003. Plus précisément, c’est le 25 avril 2003 que la série a fini d’être tournée. Dès le 14 mai de la même année, la diffusion a pris fin. Elle a duré 6 saisons au total, et le téléspectateur est invité à suivre les aventures sentimentales du jeune Dawson Leery.

Le rôle du jeune homme qui a donné son nom à la série est attribué à James Van der Beek. Dans le casting, on a également Katie Holmes jouée par Joey Potter, mais aussi Joshua Jackson qui est représenté par Pacey Witter. Il y a également Michelle Williams jouée par Jen Lindley.

L’histoire se concentre évidemment sur Dawson Leery, qui a 15 ans, et qui souhaite devenir réalisateur. A ce moment compliqué du passage à l’âge adulte, les adolescents sont en effervescence. Crises existentielles, triangles amoureux, drogues, décès, maladies… Beaucoup de sujets encore d’actualités sont abordés dans cette série, qui fait encore vibrer les nostalgiques.

C’est sur Netflix pour ceux qui l’ont connu, ou qui voudraient découvrir Dawson.