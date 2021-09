Annie (L’amour est dans le pré) : elle se confie sur son véritable cauchemar depuis qu’elle s’est mariée à Thierry

Le couple Annie et Thierry traverse des situations difficiles depuis un bon bout et il se pourrait que l’amour n’ait pas suffit à garder leur couple intact. Annie dévoile ce qu’elle vit comme cauchemar.

Parmi les plus grands couples qui se sont formés pendant l’émission télé L’amour est dans le pré, nous avons Annie et Thierry. Leur amour était tellement intense que tout est allé si vite. Ils vivaient un véritable conte de fées. Mais depuis un certain temps, leur couple bat de l’aile, au point où ils seraient sur le point de se séparer. La principale concernée dévoile enfin ce qui ne va pas dans leur ménage.

L’amour est dans le pré : le début d’une relation idyllique

Tout a commencé entre Annie et Thierry sur le plateau de tournage de l’émission de Karine Le Marchand. Ce programme télé a depuis plusieurs années aujourd’hui permis à des agriculteurs et agricultrices de trouver leur âme sœur. Des candidats en quête d’amour passent chaque année dans cette télédiffusion avec espoir de trouver une personne avec qui ils partageront le reste de leur vie. Certains ressortent seuls de cette aventure, alors que d’autres sortent de là avec leur moitié. Depuis 16 saisons aujourd’hui, les téléspectateurs ont été témoin de l’union de plusieurs fermiers et fermières, et même de la venue au monde de plusieurs enfants, fruits de ces unions.

Annie et Thierry ont été très suivis pendant leur passage dans ce programme. Lorsque les deux se sont rencontrés, le public a vite su que quelque chose d’intense était en train de se former. Il n’a donc pas fallu patienter très longtemps pour que la flamme qui brulait entre eux ne se transforment en un volcan d’amour. Passion et affection sont des sentiments qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre et cela sautait aux yeux de tout le monde. Tout est allé vite et ils se sont mariés. Mais comme la vie n’est pas un long fleuve calme, les deux tourtereaux ont commencé à avoir des problèmes, et c’est là que le cauchemar a commencé pour Annie.

Trop de difficultés

Dès leur union, la famille de Thierry n’a pas accepté son épouse. Elle a commencé à se sentir rejetée. Comme toute femme normale, elle se sentait mal à cause de ce rejet. Très affectée par cette situation difficile, Annie avoue n’avoir jamais traversé une période aussi difficile de toute sa vie. En bon gentleman et avec toute la force de caractère qu’il faut, son mari décide de s’éloigner de sa famille pour vivre avec sa dulcinée dans la paix et le bonheur. Un choix audacieux que l’agriculteur a eu à faire car il était très proche des membres de sa famille.

Le ciel devait normalement s’éclaircir pour le couple, mais non, une longue liste de problèmes va suivre. Les médecins vont diagnostiquer un diabète grave chez l’ancien candidat de l’émission de M6. Cette maladie va lui faire perdre plus de 15 kg. Juste après, son exploitation est décimée par un incendie. Aucune perte humaine, mais le bilan en terme de perte de matériels agricoles est lourd. Les malheurs se suivent les uns après les autres. Son voisin va l’agresser violemment avec une hache et sans raison, du moins, pas à la connaissance de Thierry.

Des difficultés qui n’ont fait que s’enchainer et qui ont fini par fragiliser le couple des anciens candidats de l’émission télé de Karine Le Marchand. Annie a normalement été stressée par toutes ces difficultés. Mais malgré que les rumeurs circulaient sur leur séparation, son époux et elle ont trouvé la force de rester souder. Selon plusieurs hypothèses, il se pourrait que le couple ne vit plus une relation d’amour mais une relation de cohabitation. Quoi qu’il en soit, ils sont les seuls à savoir la vérité sur leur couple.