TPMP : une énorme bagarre éclate sur le plateau entre vigiles et manifestants, fait intervenir Cyril Hanouna

Tandis que les écrans de télévision accueillaient le grand retour de Touche Pas à Mon Poste, l’émission de Cyril Hanouna a été perturbée par des manifestants qui ont réussi à faire irruption sur le plateau du programme. Toutefois, le présentateur ne s’est pas laissé dépasser par une telle situation.

Une émission très réussie jusque-là

Dès le début de son programme, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste désirait que son émission soit la scène de n’importe quel débat. En effet, Cyril Hanouna avait eu l’ambition de produire une conception dans laquelle l’actualité des médias sera épluchée entre rire et sérieux. Pour cela, il s’est associé avec des chroniqueurs venus de toute part et dont les spécialités et les points de vue ne sont pas toujours convergents. Parmi eux, se trouvent des journalistes des anciens animateurs d’émission, des spécialistes de l’univers de la télévision, etc.

Cependant, bien que les quelque 1700 émissions du programme soient hautement conformes aux attentes des téléspectateurs, certaines d’entre-elles marquent les esprits plus que d’autres. Pour le reste, on se souviendra longtemps de cette grosse bagarre qui a éclaté entre manifestant et vigile devant les caméras de C8 en plein déroulement de l’émission. Cyril Hanouna a connu des situations bien mouvementées en 10 ans d’animation de son programme, mais, il n’aurait probablement jamais deviné qu’il interviendrait lui-même, physiquement sur le plateau lors d’une émission.

Le plateau de TPMP devient une arène de combat

Tout part en vrille lorsque des individus présents sur le plateau et, se réclamant du personnel de restauration, interrompt l’émission au prétexte qu’ils ne sont pas entendus par les autorités gouvernementales dans le cadre de la fermeture de leurs lieux de travail pour lutter contre la propagation du coronavirus et de ses variant. Is avaient donc pour objectif de prendre la parole même en dépit du fait que l’émission soit en plein direct. Très vite, les agents de sécurité du programme n’ont pas hésité à intervenir pour mettre les intrus à la porte.

Déterminé à faire entendre leurs voix, ces maitres d’hôtel ont décidé d’opposer une résistance aux vigiles de Touche Pas à Mon Poste ce qui déclenche immédiatement une grosse bagarre face aux caméras de la chaine qui diffuse l’émission. Afin d’éviter que la situation prenne une autre tournure, Cyrile Hanouna décida d’intervenir en personne en se jetant dans la mêlée pour séparer les vigiles des manifestants. Ce qui permit au calme, de regagner progressivement le plateau.

« On n’est pas venus là juste pour faire du scandale… »

Toujours sympathisant envers le public et fidèle à ses engagements, le présentateur de l’émission TPMP accordera la parole aux intrus comme il s’y était engagé. Il demandera donc qu’on donne un micro aux manifestants une fois l’ordre revenu. L’un des individus du personnel d’hôtel en chemise blanche apparaitra alors à l’écran et s’exprimera en ces termes : « Merci… On n’est pas venus là juste pour faire du scandale, ou pour faire du spectacle… Nous sommes des maîtres d’hôtel, nous représentons les précaires, les “extras” » explique celui-ci.

Le manifestant a par la suite, réclamé une reprise des activités et aussi des aides financières. Cyril Hanouna prenant la parole va partager les sentiments de ces maîtres d’hôtel, mais aussi, essayera de leur faire comprendre les raisons de l’agressivité des vigiles. « Vous comprenez, en ce moment c’est compliqué, on est en alerte au niveau, sécurité, donc le service fait malheureusement son travail, ils ont paniqué, et si vous parveniez à moi, ça pourrait retomber sur eux ». Finalement, tout rentre dans l’ordre et le présentateur va même promettre d’accueillir les manifestants dans “balance ton poste“ dans la même semaine.