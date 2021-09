Luna Park : Cette nouvelle série Netflix qui a des airs avec « Elite » et « Baby », sort le 30 septembre sur la plateforme

Si vous avez adoré "Élite", "Baby" ou bien la série "Les Pages de notre amour", alors vous allez adorer cette nouvelle série Netflix qui sort le 30 septembre sur la plateforme de streaming. On vous en dit plus

Luna Park : une nouvelle série pour ado qui va probablement cartonner

C’est la scénariste de la série italienne Baby, qui a également produit Luna Park. Si vous avez regardé la série, vous avez forcément été touchée par la dureté de certaines scènes de la série et par la faculté des personnages à nous faire ressentir de fortes émotions. Il s’agit donc également d’une série italienne, produite par Netflix, qui possède une intrigue digne d’Élite, avec un décor et une époque qui nous fait penser au film romantique Les Pages de notre amour. Si vous êtes continuellement à la recherche d’une nouvelle série à regarder dans le style de ces trois programmes, vous ne devrez pas manquer celle-ci !

L’histoire se déroule dans les années 60 à Rome. Nora, jeune diseuse de bonne aventure dans un carnaval, rencontre Rosa, une fille issue d’une famille riche. Leur chemin se croisent lorsque Rosa décide de consulter Nora, et cette dernière lui annonce que sa sœur qu’elle croyait disparue est peut-être toujours vivante. Cela annonce donc la couleur : une série à suspense avec une enquête qui retrace l’histoire de la disparition de la soeur de Rosa.

Quels seront les acteurs au casting de Luna Park ?

Netflix dévoile le teaser Luna Park sur les réseaux sociaux

Netflix vient de partager le teaser de la série Luna Park, et ce qu’on peut remarquer, c’est qu’il s’agit réellement d’une nouvelle série à suspense, comme Elite. L’intrigue ne se déroulera pas dans un lycée comme on a l’habitude de la voir à l’écran, mais dans une fête foraine. Voici comment la série est décrite : Il s’agit de « l’histoire de Nora et de Rosa, deux jeunes filles que tout oppose, porte en elle la magie du parc d’attractions légendaire et le glamour de la dolce vita à la romaine. Grâce à leur rencontre, un tissu d’intrigues et de secrets va mettre en lumière une vérité restée cachée depuis des années ».

Sur la bande annonce, on est plutôt attirée par l’atmosphère des années 60 mais aussi par cette ambiance électrique du carnaval lorsque Rosa et Nora se rencontrent. On voit bien l’intrigue qui s’installe entre les deux personnages et surtout les magnifiques paysages de l’Italie. La série sera pour le moment composée de six épisodes et sera disponible dès le 30 septembre sur Netflix. On est impatients de découvrir les mystères de Luna Park !