Matthieu Delormeau réaffirme ses propos sur Bilal Hassani

Après son coup de gueule, lundi 6 septembre sur le plateau de la célèbre émission Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau réitère ses propos concernant la participation de Bilal Hassani dans la célèbre émission des stars alors que celui-ci dansera avec un homme dans la prochaine saison de Danse avec les stars. Le chroniqueur qui avait en effet, affirmé que le chanteur allait donner une image « caricaturale » des homosexuels à la télévision, a assuré qu’il n’avait en réalité, rien contre Bilal Hassani. Il a aussi tenu à expliquer qu’il s’était laissé emporter par la colère qui l’animait contre TF1.

Les propos de Matthieu Delormeau

« J’adore Bilal, je n’ai rien contre Bilal, je dis juste que TF1 n’a pas découvert l’homosexualité en 2021. Le seul moment où ils font danser un homme avec un homme, c’est lorsqu’il est grimé en femme. Pardon, mais un homosexuel, ce n’est pas quelqu’un qui porte une perruque, des faux-cils et qui met une robe », s’est révolté le chroniqueur. À cette affirmation, Valérie Benaïm rappelle à l’animateur de télé que Bilal Hassani a le droit de mettre ce qu’il voulait à la télévision. Mais Matthieu Delormeau explique alors que le chanteur était censé représenter les gays et donc que son habillement ne donnait pas une bonne image des homosexuelles.

Une position que Cyril Hanouna n’aurait pas appréciée, en rappelant à son collègue que Bilal Hassani n’était pas sélectionné pour prendre part à Danse avec les stars à cause de son homosexualité, mais plutôt à cause de son talent inouï. Steevy Boulay, lui aussi n’est pas d’accord avec Matthieu Delormeau. Le comédien estime que l’homosexualité est vaste et qu’il fallait avoir de la tolérance envers n’importe qui. Il n’apprécie donc pas qu’un jugement soit émis par Matthieu Delormeau qui plus est lui-même, un homosexuel.

Cependant, Matthieu Delormeau n’a pas changé de cap, il est resté sur sa position et à même désigné une photo de Bilal Hassani qu’il n’aurait particulièrement pas apprécié. Le chroniqueur a ensuite accusé ses collègues d’être des faux culs avant d’affirmer que si Bilal Hassani s’habillait comme un homme et qu’on ne le faisait pas danser avec un homme, cela aurait été bien.

Matthieu Delormeau explique plus clairement sa position

Aussi présent dans l’émission de ce jour, Nicolas Waldorf qui anime le programme ‘’incroyables transformations’’, n’a pas aussi apprécié le point de vue de Matthieu Delormeau. Comme Cyril Hanouna, il a rappelé au chroniqueur que Bilal Hassani n’avait pas été choisi dans Danse avec une star à cause de son orientation, mais simplement à cause de sa profession d’artiste. Dès lors, il est pleinement en droit de s’habiller comme bon lui semble.

C’est à ce moment que Matthieu Delormeau a expliqué que pour sa part, il n’émettait que des craintes sur de possibles manifestations d’homophobie après la participation du chanteur Bilal Hassani dans danse avec une star. Il pense qu’une telle apparence pourrait davantage attirer des ennuis aux autres homosexuels qui sont de plus en plus nombreux à penser qu’il faudrait forcément s’afficher dans une telle tenue pour affirmer leur identité d’homosexuel vis-à-vis des autres.