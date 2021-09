Kingsglaive Final Fantasy 15 : Le somptueux film d’animation disponible sur Netflix dès le 1er octobre !

Le mois d’octobre sera sans doute exceptionnel sur la plateforme de streaming Netflix. En plus d’un catalogue bien riche, les abonnés auront droit à des sorties remarquables. Cette fois, le géant ‘’N’’ en rouge renforce ses liens avec les jeux vidéo. On retrouvera ainsi Kingsglaive Final Fantasy 15. Sorti il y a quelques années, le film d’animation d’une technique assez impressionnante signe son arrivée en octobre prochain. On vous en dit plus dans la suite.

Netflix renforce ses liens avec le Dixième Art

Le film Kingsglaive : Final Fantasy 15 débarque sur Netflix le 1er octobre pic.twitter.com/cvZkP1pBiz — Gamezone_mali (@Gamezone2231) September 13, 2021

De façon progressive, mais efficace, Netflix est en train de s’aligner sur tout ce qui peut plaire à ses abonnés. Après avoir produit une série Resident Evil ainsi qu’une autre Live-action, la plateforme de streaming s’apprête à faire un autre grand pas.

En effet, une œuvre qui a été tirée directement d’une franchise iconique est prête à être accueillie par le géant américain. Il s’agit du film Kingsglaive : Final Fantasy 15 qui débarque sur Netflix le 1er octobre. Ce film d’animation n’a pas été réalisé sous le commandement de la plateforme, mais plutôt sous Square-Enix depuis quelques années.

Une vision plus large pour le bonheur de tous

Il y a peu de temps, le géant du streaming faisait savoir qu’il allait s’insérer un peu plus dans l’univers du jeu vidéo. L’idée est de proposer un service de jeux à la demande fait-maison et qui est intégré à la plateforme de streaming directement. Certes, les premiers tests se poursuivent toujours. Cependant, l’entreprise continue à poser ses pièces sur l’industrie vidéoludique.

Netflix a souhaité se tourner aussi vers l’intégration de certaines productions ne venant pas directement d’elle, mais qui rappellent de bons souvenirs. L’objectif, c’est surtout de faire des heureux dans le rang de ceux qui n’avaient jamais pu profiter de ces productions.

La sortie de ce projet date de 2016 et sa réalisation est signée Takeshi Nozue. Ce dernier est non seulement le co-auteur du remarquable Final Fantasy VII Advent Children, mais pas que. On le retrouve également en tant que directeur des cinématiques de plusieurs jeux de cette saga dans lequel le quinzième opus est intégré.

À propos du film Kingsglaive Final Fantasy 15

Lucis est en train d’être envahi par l’armée de Niflheim. Le roi Régis se trouve dans l’obligation de porter une contre-attaque pour protéger son cristal magique. Il sera ainsi épaulé par un groupe de guerriers tenant le nom de Kingsglaive. Apprêtez- vous à suivre les aventures de plusieurs de ces guerriers et surtout de Nyx et de ses partenaires.

En termes de critique, il faut souligner que le film est bien reçu par le public. En ce qui concerne son casting de comédiens de doublages des figures, il y a du beau monde.

Il faudra compter sur Aaron Paul qu’on connaît sous Jesse de Breaking Bad. Lena Headey ayant joué le rôle de Cersei Lannister de Game of Thrones est également présente tout comme Sean Bean. Ce dernier était dans plusieurs sorties à l’instar de 007 GoldenEye ou du Seigneur des Anneaux.

Lors de sa sortie il y a 5 ans, Kingsglaive Final Fantasy 15 avait reçu de nombreuses acclamations dues à ses réussites techniques impressionnantes. Si vous l’avez raté, Netflix vous le propose dès ce 1er octobre.